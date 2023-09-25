На Кубани ГК «Химрусагро» строит завод по производству диоксида кремния

В Северском районе Краснодарского края строится предприятие по выпуску аморфного диоксида кремния мощностью 540 т в год, сообщает пресс-служба администрации региона. Компания «Райс Ашти», входящая в ГК «Химрусагро», намерена вложить в проект 650 млн руб.

Сырьем для производства диоксида кремния будет рисовая лузга, образующаяся при производстве рисовой крупы. Аморфный диоксид кремния применяется в пищевой промышленности, фармацевтике, микроэлектронике, а также в производстве стройматериалов. По информации пресс-службы краевой администрации, технологию переработки рисовой лузги для производства диоксида кремния компания «Райс Ашти» разработала совместно с МГУ им. Ломоносова. Оборудование завода способно обеспечить чистоту выпускаемого аморфного диоксида кремния в пределах 99,9%, что является уникальным показателем для российских предприятий.

ООО «Райс Ашти» зарегистрировано в Краснодарском крае в 2020 году, основной вид деятельности – производство неорганических химических веществ, учредитель – ООО «Химрусагро» (связано с российским предпринимателем Искандаром Махмудовым).

Анна Перова, Краснодар