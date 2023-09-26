Администрацию Красного Сулина возглавил Алексей Москаленко

Депутаты собрания Красносулинского городского поселения 25 сентября одобрили кандидатуру Алексея Москаленко на пост главы администрации города. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Трудовой договор с новым градоначальником заключен на пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Москаленко (справа)

Фото: Telegram-канал «Красный Сулин - Ростовская область» Алексей Москаленко (справа)

Фото: Telegram-канал «Красный Сулин - Ростовская область»

Алексею Москаленко 42 года. По данным «ДОН 24», ранее он преподавал игру на гитаре в детской школе искусств №1 Красного Сулина.

Анастасия Назарова