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Администрацию Красного Сулина возглавил Алексей Москаленко

Депутаты собрания Красносулинского городского поселения 25 сентября одобрили кандидатуру Алексея Москаленко на пост главы администрации города. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Трудовой договор с новым градоначальником заключен на пять лет.

Алексей Москаленко (справа)

Алексей Москаленко (справа)

Фото: Telegram-канал «Красный Сулин - Ростовская область»

Алексей Москаленко (справа)

Фото: Telegram-канал «Красный Сулин - Ростовская область»

Алексею Москаленко 42 года. По данным «ДОН 24», ранее он преподавал игру на гитаре в детской школе искусств №1 Красного Сулина.

Анастасия Назарова

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