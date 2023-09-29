Части дела

Дело бывшего владельца «Кагальницкого молокозавода» Виталия Кизявки о легализации денежных средств возвращено прокурору. При повторном рассмотрении дела гособвинитель попросил суд изменить квалификацию на более мягкую и прекратить уголовное преследование в связи с истечением срока давности. Однако предприниматель, настаивающий на своей невиновности, выступил против закрытия дела с формулировкой, предложенной стороной обвинения. Эксперты считают логичным такое решение подсудимого, если тот намерен добиться оправдательного приговора и взыскать компенсацию за незаконное уголовное преследование. Ранее предприниматель был осужден на пять лет по обвинению в мошенничестве, но вину также не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Кизявка намерен добиваться оправдания

Фото: rostov.dk.ru Виталий Кизявка намерен добиваться оправдания

Фото: rostov.dk.ru

Как стало известно «Ъ-Юг», Кировский районный суд Ростова-на-Дону возвратил прокурору города уголовное дело бывшего владельца «Кагальницкого молокозавода» Виталия Кизявки о легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Соответствующее постановление опубликовано в картотеке суда.

О том, что в отношении учредителя ОАО «Кагальницкий молокозавод» Виталия Кизявки возбуждены уголовные дела о мошенничестве и отмывании средств, стало известно в 2018 году. По версии следствия, в 2012–2013 году Виталий Кизявка вместе с экс-гендиректором предприятия Дмитрием Фандиенко похитил с расчетного счета предприятия 819 млн руб., предоставленных в качестве кредита МТС-банком. Кроме того, предпринимателя обвиняли в том, что в 2012–2014 годах он якобы совершал сделки для отмывания около 196 млн руб.

В декабре 2022 года Виталий Кизявка и Дмитрий Фандиенко были признаны виновными в мошенничестве и отмывании средств. Суд назначил им шесть лет и три года колонии общего режима соответственно.

Подсудимые вину не признали и обжаловали решение. Ростовский облсуд приговор в отношении Дмитрия Фандиенко оставил без изменения. Наказание Виталию Кизявке было сокращено до пяти лет колонии, а дело в отношении него об отмывании средств было отправил на повторное рассмотрение и поступило в Кировский райсуд Ростова суд в мае 2023 года.

На предварительном слушании, прошедшем в закрытом режиме, гособвинитель предложил переквалифицировать дело с п.б. ч.4 ст.174.1 на ч. 1 ст. 174.1 УК РФ и прекратить уголовное преследование в связи с истечением срока давности. В свою очередь Виталий Кизявка заявил, что предъявленное ему обвинение незаконно, и что в материалах дела нет доказательств, подтверждающих его вину.

Предприниматель выступил против прекращения дела по предложенному прокурору основанию. Кроме того, Виталий Кизявка отметил, что ему непонятно, в чем фактически он обвиняется органом расследования.

Суд не нашел препятствий для переквалификации действий предпринимателя, однако напомнил, что прекращение уголовного преследования из-за истечения сроков давности не допускается, если против этого возражает сам обвиняемый.

С защитником Виталия Кизявки Еленой Валеевой «Ъ-Юг» оперативно связаться не удалось. Заведующий адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко поясняет, что прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности не является благоприятным исходом для человека, настаивающего на своей невиновности. «Прекращение дела в связи с истечением срока давности — не реабилитирующее. После такого прекращения, например, можно с подсудимого взыскать в гражданском порядке причиненный ущерб. В справке о судимости также будет соответствующая запись. А если подсудимый намерен добиваться оправдательного приговора, взыскать компенсацию за незаконное уголовное преследование и т.д., то ему, конечно, не следует соглашаться на такое прекращение».

В итоге было принято решение вернуть дело прокурору.

«В обвинительном заключении событие преступления изложено в редакции, не позволяющей сделать однозначный вывод о размере легализованных денежных средств, а также о том, какое конкретно имущество в размере легализованных денежных средств приобретено»,— отмечается в постановлении суда.

Кагальницкий молокозавод начал работу в 2003 году и стал одним из крупнейших переработчиков молока в Ростовской области. Предприятие выпускало продукцию под некогда популярной в регионе торговой маркой «На лугу». В августе 2014 года, после того как МТС-банк потребовал от владельцев предприятия возврата более 750 млн руб. кредитных средств, предприятие было объявлено банкротом. В апреле 2017 года молокозавод перешел в собственность МТС-банка. В настоящее время предприятие не работает.

Кристина Федичкина