Ростовский ТЦ «Мега» перешел в управление Газпромбанка

Газпромбанк выкупил сеть торговых центров «Мега» у шведской компании Ingka Centres. Сделка включает 14 объектов, в том числе и расположенный в Ростове-на-Дону торговый центр. О завершении сделки сообщила пресс-служба Газпромбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В управление финансовой организации перешли также торговые центры в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Адыгее, Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Общая стоимость этих активов оценивается в $2,85 млрд.

«Нашей приоритетной задачей является повышение качества оказываемых услуг и удовлетворение растущего спроса, создание новых возможностей для российских брендов встать на полку»,— цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова.

Как сообщалось ранее, о планах сделки стало известно в середине сентября текущего года. В Ростове ТЦ «Мега» (расположен на трассе М-4 на выезде из города в сторону Аксая) и работает с 2007 года.

Анастасия Назарова