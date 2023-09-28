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Поставщика трибун обвинили в инциденте на Гребном канале в Ростове 30 мая

Директору ростовского ООО «ЛазерТех» предъявлено обвинение в производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Компания поставила спортивной школе на Гребном канале переносную трибуну, несоответствующую требованиям ГОСТа, что привело к инциденту 30 мая, когда около трех десятков человек пострадали при падении конструкции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР Ростовской области.

По данным ведомства, нарушения были выявлены в ходе строительно-технической экспертизы. Руководитель предприятия, изготовившего трибуну, находится под домашним арестом.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в Ростове-на-Дону зарегистрировано одно юридическое лицо с наименованием ООО «ЛазерТех». Компания специализируется на механической обработке металлических изделий. Директором предприятия является Сергей Асрибеков. Единственным владельцем выступает Эмиль Гайфулин. Выручка предприятия в 2022 году составила 127 млн руб., а чистая прибыль — 2 млн руб.

Согласно информации на сайте госзакупок, в мае 2022 года ООО «ЛазерТех» поставило для спортивной школы олимпийского резерва №5 (ГБУ РО «СШОР № 5») пять мобильных трибун с навесом, рассчитанных на сотню мест. Стоимость контракта составила 1,6 млн руб. Подписывали договор о поставке Сергей Асрибеков и директор школы Андрей Петров.

В сообщении СУ СКР отмечается, что еще одно уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) по факту опрокидывания трибуны возбуждено в отношении бывшего директора школы, который в настоящее время находится в розыске.

Напомним, 30 мая 2023 года результате неблагоприятных погодных условий, на Гребном канале в Ростове во время матча между школьниками трибуна с людьми опрокинулась из-за сильного ветра. Пострадали 36 человек, в том числе 24 ребенка. Одна женщина погибла.

Анастасия Назарова

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