Гремучий родник в Ростове благоустроит Русское географическое общество

Русское географическое общество планирует до конца сентября провести работы по благоустройству родника Гремучий на ул. Амбулаторной в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района донской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

Рядом с родником появятся новые лавочки, раздевалка, спуски для захода в воду. Также здесь будет установлен стенд с информацией о роднике.

Поддержку в работе обществу окажет Фонд Президентских грантов.

Анастасия Назарова