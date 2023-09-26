Гремучий родник в Ростове благоустроит Русское географическое общество
Русское географическое общество планирует до конца сентября провести работы по благоустройству родника Гремучий на ул. Амбулаторной в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает администрация Железнодорожного района донской столицы.
Фото: 2gis.ru
Рядом с родником появятся новые лавочки, раздевалка, спуски для захода в воду. Также здесь будет установлен стенд с информацией о роднике.
Поддержку в работе обществу окажет Фонд Президентских грантов.