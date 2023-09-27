Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону 123 ветерана получат выплату к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Ветераны Великой Отечественной войны из Ростовской области, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. к 80-летию празднования освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

ОСФР по Ростовской области перечислит деньги ветеранам в декабре 2023 года и январе 2024 года. В регионе ее получателями станут 123 человека.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В этот период в городе погибло от 600 тыс. до 1,5 млн жителей. Освобождение Ленинграда празднуют 27 января.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...