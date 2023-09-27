На Дону 123 ветерана получат выплату к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Ветераны Великой Отечественной войны из Ростовской области, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. к 80-летию празднования освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

ОСФР по Ростовской области перечислит деньги ветеранам в декабре 2023 года и январе 2024 года. В регионе ее получателями станут 123 человека.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В этот период в городе погибло от 600 тыс. до 1,5 млн жителей. Освобождение Ленинграда празднуют 27 января.

Анастасия Назарова