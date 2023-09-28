На Ставрополье учреждена региональная награда «За поддержку СВО»

Дума Ставрополья 28 сентября приняла решение о внесении изменений в региональный закон «О наградах в Ставропольском крае», предусматривающих учреждение новой медали «За поддержку СВО». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Наградой будут отмечены жители края, совершившие подвиг в ходе боевых действий в зоне СВО. Также планируется награждать добровольцев и волонтеров, которые оказывали поддержку с доставкой гуманитарной помощи и восстанавливали объекты инфраструктуры на территории новых регионов России.

«К вручению медали будет выплачиваться премия в размере 300 тыс. руб. В течение календарного года медалью будут награждаться не более 30 человек. Граждане могут представляться к награждению и посмертно. В таких случаях премия выплачиваться не будет»,— цитирует пресс-служба председатель слова председателя Думы Ставрополья Николая Великданя.

Анастасия Назарова