Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие лоты показали лучшие результаты на неделе азиатского искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Только что в Нью-Йорке прошла так называемая Большая аукционная неделя азиатского искусства. Было достигнуто несколько выдающихся результатов.

Во-первых, на аукционе Sotheby’s с названием «Все преходяще» за $3,6 млн был продан белый глазурованный корейский фарфоровый лунный кувшин времен династии Чосон, которая правила Кореей с конца XIV до начала XX века. Традиционный «moon jar» называется так из-за формы (состоит из двух сложенных половинок) и молочного цвета покрывающей глазури.

Лунные кувшины изначально изготавливались королевскими керамистами для хранения зерна, жидкостей и цветов. По словам международного руководителя отдела китайского искусства Sotheby's в Америке и Европе, изделие должно быть не менее 40 см в высоту, чтобы представлять историческую и художественную ценность.

По мнению экспертов, от династии Чосон осталось не так уж много кувшинов, возможно, всего несколько десятков.

Лунный кувшин ушел с аукциона, который длился 3,5 минуты, единственному участнику торгов. Так бывает.

А на Christie's тем временем выставили пару гравюр японца Кацусика Хокусая «Под волной у берегов Канагавы».

На эти гравюры возлагались большие надежды, учитывая, что в марте 2022 года другая версия этой же работы, также известная как «Большая волна», ушла на Christie's за $$2,76 млн при эстимейте впятеро меньшем.

На нынешних торгах копия лучшего качества получила $1,7 млн, что более чем вдвое превышает ее эстимейт. А копию похуже ушла «всего» за $252 тыс.

Отпечатки «Волны» были очень популярны при жизни Хокусая. Однако никто не знает, сколько всего имеется таких экземпляров. Возможно, около 200.

Дом Christie’s является обладателем семи лучших мировых рекордов по дороговизне проданных на аукционах гравюр «Великой волны».

Интересно, что в марте 2024 года, во время будущей азиатской недели, дом Christie’s анонсирует вывод на торги всей серии Хокусая «46 видов горы Фудзи». «Волна» — лишь одна из этой серии. Это будут многие миллионы.