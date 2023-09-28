Умер бывший глава Народной партии Геннадий Райков

Бывший глава Народной партии и экс-член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Геннадий Райков умер на 85-м году жизни. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев. Как сообщил депутат, господин Райков скончался во время сегодняшней прогулки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Райков

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Геннадий Райков

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Геннадий Райков — бывший депутат Госдумы второго, третьего и четвертого созывов (1995–2007). Членом ЦИКа был с 2007 по 2011 год. В 2001 году он возглавил Народную партию, созданную на основе движения «Народный депутат».

В числе прочих законодательных инициатив Геннадий Райков выступал за снятие моратория на смертную казнь и возвращение в УК статьи о наказании за гомосексуализм по аналогии с СССР. В 2003 году члены Народной партии вошли во фракцию «Единая Россия», а в следующем году господин Райков был освобожден от должности председателя партии.

Лусине Баласян