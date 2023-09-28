Умер бывший глава Народной партии Геннадий Райков
Бывший глава Народной партии и экс-член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Геннадий Райков умер на 85-м году жизни. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев. Как сообщил депутат, господин Райков скончался во время сегодняшней прогулки.
Геннадий Райков
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ
Геннадий Райков — бывший депутат Госдумы второго, третьего и четвертого созывов (1995–2007). Членом ЦИКа был с 2007 по 2011 год. В 2001 году он возглавил Народную партию, созданную на основе движения «Народный депутат».
В числе прочих законодательных инициатив Геннадий Райков выступал за снятие моратория на смертную казнь и возвращение в УК статьи о наказании за гомосексуализм по аналогии с СССР. В 2003 году члены Народной партии вошли во фракцию «Единая Россия», а в следующем году господин Райков был освобожден от должности председателя партии.