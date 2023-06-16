О том, как «Уралкалий» видит ситуацию на мировом рынке удобрений, экспортных планах на 2023 год и возможном новом росте налогов для отрасли “Ъ” рассказал гендиректор компании Виталий Лаук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Лаук

Фото: Из личного архива Виталий Лаук

Фото: Из личного архива

— Как вы оцениваете текущую ситуацию на глобальном калийном рынке и уровень цен?

— В целом мировой рынок проходит цикл низких цен. Это, с одной стороны, в моменте не очень комфортно для производителей, с другой стороны, постепенно восстановит и простимулирует дальнейший рост спроса на удобрения, что позволит скорректировать цены в сторону повышения.

— Есть ли сейчас смысл в долгосрочных контрактах с крупнейшими потребителями Индией и Китаем, кому такие контракты сейчас выгоднее?

— «Уралкалий» позитивно относится к долгосрочным контактам как с Китаем, так и с Индией. Да, мы в них заинтересованы. В апреле мы первыми среди производителей заключили долгосрочный контракт с индийскими потребителями на поставку хлористого калия до 30 сентября 2023 года по цене $422 за тонну на условиях поставки в порт покупателя (CFR).

— Какой стратегии придерживается компания на мировом рынке: важнее объемы или цена?

— В наших планах — восстановление исторической доли рынка на уровне 2021 года.

— Насколько санкции осложнили работу компании?

— Формально наша компания не находится под санкциями, поскольку весь мир понимает, что нельзя нарушать цепочки поставок удобрений. Но при этом мы ощущаем их влияние — были осложнены вопросы, связанные с логистикой, закупками, осуществлением расчетов и т. д.

В настоящее время все основные вопросы по замещению импортных — европейских и американских — запчастей и оборудования решены. Основная масса — это российские производители. Часть оборудования покупаем из Китая и других дружественных стран.

— Решена ли ситуация с удобрениями, задержанными в европейских портах?

— Процесс взаимодействия идет конструктивно. У нас есть оптимизм относительно того, что весь объем, который было решено доставить в качестве благотворительного продукта, будет доставлен. В рамках инициативы по гуманитарным поставкам в Африку уже были доставлены грузы в Малави и Кению, около 50 тыс. тонн. Ожидается, что следующей страной—получателем гуманитарной партии удобрений станет Нигерия.

— Какой динамики экспорта вы ожидаете по итогам года?

— В целом мы ожидаем повышения объема экспортных поставок по итогам года.

— Осложняет ли приход в Россию белорусских удобрений ваши собственные поставки?

— Не осложняет, так как мы имеем налаженные многолетние контакты с потребителями нашей продукции в РФ, а нашим белорусским коллегам нужно выстраивать систему дистрибуции фактически с нуля. Мы настроены оптимистично, спрос на калийные удобрения на внутреннем рынке показывает стабильный рост.

— Какая у компании долговая нагрузка и нет ли проблем с обслуживанием долга?

— Компания делает все возможное, чтобы обеспечить стабильное обслуживание долга. Группа выполняет все финансовые и нефинансовые ковенанты, за исключением отдельных ковенантов и ряда просроченных платежей по синдицированным предэкспортным кредитам. Это вызвано введением иностранными государствами различных ограничений и действиями или бездействием кредитного агента, который находится в недружественной юрисдикции.

По еврооблигациям: выплаты в пользу держателей, учет прав на которые осуществляется в российской учетной инфраструктуре (а это около 90% выпуска), производятся через НКО АО НРД. После этого осуществляются выплаты в пользу иностранных держателей, которые, к сожалению, замораживаются платежным агентом — Citibank London.

На конец 2022 года коэффициент чистый долг / EBITDA компании составлял 1,7.

— Ожидаете ли вы роста фискальной нагрузки на химическую отрасль?

— Мы видим, что правительство и соответствующие министерства рассматривают варианты сбора дополнительных налогов с химической отрасли, но пока что рано говорить о суммах и методике расчета.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко