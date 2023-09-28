Концессионерские будни

Гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Игорь Ищенко отчитался о работе общества в региональном заксобрании. Компания выступает крупнейшим государственным концессионером по ряду проектов с общим объемом капвложений более 133 млрд руб. Депутатам господин Ищенко сообщил, что для сотрудников дзержинских заводов без участия бюджета будет построен микрорайон на 5 тыс. человек, а на Бору планируется зерновой речной терминал. Заодно выяснилось, что областные власти возражают против инициативы Минфина России скорректировать режимы ОЭЗ в части налоговых льгот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор нижегородской Корпорации развития Игорь Ищенко рассказал, куда уходят бюджетные миллиарды

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Директор нижегородской Корпорации развития Игорь Ищенко рассказал, куда уходят бюджетные миллиарды

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В заксобрании состоялся правительственный час, посвященный работе и планам Корпорации развития Нижегородской области. Это подконтрольное областному правительству акционерное общество одновременно выступает и как центр сопровождения частных инвестиционных проектов, и как крупнейший прогосударственный инвестор региона. После того, как с началом западных санкций крупные банки начали выходить из инфраструктурных проектов Нижегородской области, власти перевели долгосрочные концессии в свою корпорацию. Используя бюджетные капитальные гранты и средства инфраструктурных госкредитов АО начало ряд масштабных проектов.

Среди них строительство Ледового дворца, межвузовского IT-кампуса, технопарков, 13 новых школ, полигона ТКО в Арзамасском районе, развитие особой экономической зоны «Кулибин», реконструкция Черниговской набережной, модернизация общественного электротранспорта Нижнего Новгорода с заменой рельсовой и контактной сети, закупками новых трамваев и электробусов. В подробности реализации этих проектов участники встречи не погружались.

Гендиректор корпорации Игорь Ищенко сообщил, что они реализуют 18 концессий с областью на 133,5 млрд руб., а также сопровождают сторонние инвестпроекты более чем на 211 млрд.

По его словам, в том, что Нижегородская область в национальном рейтинге инвестпривлекательности регионов в 2023 году поднялась на третье место (четыре года назад была на 72-м), есть и заслуга компании. К 2030 году корпорация намерена достичь финансового показателя в 1,5% от валового регионального продукта (ВРП). «Кажется, что это немного, но с учетом современных экономических реалий для нас это амбициозная задача»,— отметил Игорь Ищенко (по итогам 2022 года ВРП Нижегородской области составил 2,1 трлн руб).

Депутатам рассказали о проекте жилого района в Дзержинске, который планирует возвести корпорация. Чтобы обеспечить условия для привлечения рабочей силы и ИТР на промпредприятия города и ОЭЗ «Кулибин», областная корпорация намерена построить 100 тыс. кв. м жилья (более двух тысяч квартир эконом-класса и выше). Участок для нового ЖК «Кулибин» уже подобран, дома планируется строить недалеко от Московского шоссе, на примыкающей к ОЭЗ территории. АО будет девелопером этого проекта на заемные средства Сбербанка, как уточнил Игорь Ищенко: бюджетные средства они привлекать не планируют и окупят затраты последующей реализацией квартир, так как приезжим сотрудникам сегодня в Дзержинске селиться негде.

Депутатам также рассказали о планах создания речного грузового терминала на Бору с подъездными железнодорожными путями и годовой отгрузкой на суда до 300 тыс. т зерна, а в перспективе — перевалки до 3 млн т. Построить порт планируется в рамках расширения особой экономической зоны. Однако депутат Василий Суханов раскритиковал возможное расположение терминала, сообщив, что на той стороне Волги нет зернопроизводящих районов. Если аграрии-экспортеры повезут свой урожай на отгрузку автотранспортом, то основная нагрузка придется на Нижний Новгород, который окончательно встанет в пробках.

Игорь Ищенко согласился, что надо более внимательно изучить возможные места размещения терминала. Василий Суханов напомнил, что в 1980-е годы на Волге активно работали контейнерные перевозки в Мариуполь и неплохо бы наладить грузовое сообщение Нижнего Новгорода с возрождающимися морскими портами Донбасса. Господин Ищенко ответил, что и такие планы есть у корпорации:

«У нас есть потенциальные финансовые партнеры под эти проекты, но для них критически важно, чтобы грузы шли в оба конца».

Депутат Евгений Бабаев высказался по поводу инициативы Минфина России о корректировке налоговых льгот для резидентов ОЭЗ и территорий опережающего развития (ТОР). Ведомство предложило с 2024 года ограничить для новых резидентов сумму налоговых льгот размером фактических капитальных вложений и расходов на НИОКР. Подготовленный министерством законопроект по поправкам к Налоговому кодексу уже вызвал критику нескольких регионов.

В Нижегородской области кроме «Кулибина» имеются ТОР в Сарове, Решетихе и Володарске. Директор корпорации пояснил, что согласованные с руководством области возражения уже подготовлены. «Наш регион имеет тот объем льгот, которые мы, наоборот, хотели бы привязать к нуждам инвесторов с момента пуска предприятия. Мы единственные в ПФО, кто такими нормами еще не обзавелся. Только вчера обсуждали это с губернатором, и он принципиально согласен», — пояснил Игорь Ищенко. В непростые экономические времена инвесторам надо помогать максимально широким набором мер, а не сокращать господдержку, рассказал он «Ъ-Приволжье».

Отчет корпорации депутаты приняли к сведению и далее будут контролировать исполнение обещанных проектов.

Роман Кряжев