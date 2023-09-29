Большие вклады потянули на срок

В Иркутской области осуждена 52-летняя Ольга Яковлева, руководившая в течение семи лет кредитно-потребительскими кооперативами, привлекавшими средства граждан под высокие проценты. Итогом работы стало уголовное дело в отношении предпринимательницы о присвоении средств 59 вкладчиков на общую сумму 35 млн руб. Расследование дела и судебный процесс длились с 2019 года, Яковлева приговорена к трем с половиной годам лишения свободы. Осужденная также должна возместить ущерб пострадавшим, однако какого-либо имущества на ней официально не зарегистрировано. Сама она не признает вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кировский райсуд Иркутска вынес обвинительный приговор по уголовному делу 52-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере). Ольга Яковлева являлась учредителем и руководителем компании «Байкалкредитсервис» с филиалами в Иркутске и Улан-Удэ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, суд установил, что в период с 2012 по 2019 год подсудимая, занимая должность директора и председателя правления в двух кредитно-потребительских кооперативах, вела деятельность по привлечению денежных средств жителей под предлогом использования в обороте на финансовом рынке. Женщина заключала договоры о передаче в кооперативы личных сбережений граждан, в размере от 50 тыс. до 5 млн руб., обещая им ежемесячно выплачивать по 10–40% от суммы вклада. «Привлеченные финансы обвиняемая направляла на собственные счета и счета родственников, а также использовала для погашения личных задолженностей. В результате 59 вкладчикам, в основном пенсионного возраста, причинен ущерб на общую сумму более 35 млн руб.»,— уточняется в сообщении ведомства.

«Причина, по которой кредитно-потребительский кооператив смог проработать на протяжении нескольких лет, заключается в том, что организация действовала по принципу „пирамиды“. Деньги вкладчикам выплачивались за счет привлечения новых клиентов. При этом на руки выдавались суммы, меньшие, чем было обещано. Однако клиенты продолжали верить, вклады не отзывали»,— поделились с „Ъ“ в полиции подробностями. Дело о присвоении средств расследуется с 2020 года. Вкладчиков, чьи средства были присвоены, правоохранители разыскивали, в том числе с помощью объявлений, размещенных в СМИ.

Противоправная деятельность была пресечена в конце 2019 года, в суд дело передали в феврале 2022 года. В ходе процесса подсудимая вину не признала, указав, что лишь допустила ошибку при организации работы кооперативов, избрала неверную тактику руководства. Адвокат Яковлевой отказался давать.

Суд приговорил Ольгу Яковлеву к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 250 тыс. руб. Ольга Яковлева была взята под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба. При этом источник „Ъ“ в правоохранительных органах сообщил, что аресты имущества женщины в счет уплаты ущерба не проводились, «так как на ней ничего не записано». В настоящее время дело готовится к передаче в апелляционную инстанцию в областной суд.

Влад Никифоров, Иркутск