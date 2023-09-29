Татьяна Москалькова вмешалась в ситуацию с расселением взорвавшегося дома в Ярославле

Мэрия Ярославля обеспечит жильем последние 10 семей из дома на улице Батова, где взорвался газ, после вмешательства уполномоченного по правам человека Татьяны Москвальковой. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 августа 2020 года в Ярославле в доме на улице Батова произошел взрыв газа, в результате чего дом был признан аварийным и 120 семей лишились жилья. Пострадавшим были выделены средства для покупки нового жилья. Однако 10 семей отказались от выплат из-за того, что стоимость кв.м., предлагаемого мэрией, была значительно ниже реальной. Подробнее об этом в материале «Ъ-Ярославль» — «Компенсация не значит квартира».

Год назад средства, предназначенные для выплат отказавшимся семьям, вернули в федеральный бюджет. Дом на Батова также не могли снести из-за того, что 10 семей не подписали нужные документы. В мэрии Ярославля заявляли, что оснований для пересчета выплат нет, стоимость 1 кв.м. установлена согласно постановлениям правительства Ярославской области и мэрии города Ярославля.

Господин Бабуркин обратился к федеральному уполномоченному Татьяне Москальковой с просьбой получить по этому поводу разъяснения в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Минстроем России в конце июля был направлен запрос в Правительство Ярославской области о необходимости приведения в соответствии с требованиями федерального законодательства постановления мэрии Ярославля от 30 октября 2020 г. № 1068 «О признании дома аварийным и подлежащим сносу и о его расселении»,— говорится в сообщении аппарата.

В мэрии региональному омбудсмену рассказали, что планируют выполнить эти обязательства в рамках комплексного развития городских территорий, то есть за счет инвестора. Как сообщил на заседании комиссии муниципалитета 18 сентября заместитель мэра Александр Черневский, обременение в виде расселения 10 квартир на Батова получит застройщик территории на улице Большой Донской.

Алла Чижова