Жителей отрывают от Подольска

Администрация Таналыкского сельсовета отказалась согласовать проведение народного схода в селе Подольск в предстоящую субботу. Инициаторами публичного мероприятия, посвященного переселению, выступили местные жители и экоативисты из других районов Башкирии. Власти отказ в проведении акции объяснили тем, что вопрос переселения не относится к их компетенции. Активисты тем не менее готовы выйти на улицу, несмотря на предостережения полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Народный сход, который запланирован в субботу в селе Подольск Хайбулинского района, не получил согласования муниципальных властей. Глава Таналыкского сельсовета, на территории которого располагается село, Ильгиз Сулейманов посчитал, что проблема переселения жителей, которую предлагается обсудить на мероприятии, не относится к вопросам местного значения. Кроме того, по сообщению активиста Буранбая Аскарова, сотрудники полиции вручили местным жителям предостережения о недопустимости нарушения закона. Несмотря на это, инициаторы намерены провести публичное мероприятие.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», на территории села обнаружено месторождение медно-колчеданных руд. ООО «Башмедь» (входит в УГМК) планирует построить на этом месте подземный рудник. Жителей компания планирует переселить. В настоящее время «Башмедь» выкупает у них дома. Часть собственников не согласна с назначенной компенсацией.

Ранее жители Подольска в коллективных обращениях к президенту России Владимиру Путину, генпрокурору Игорю Краснову, а также руководителю СКР Александру Бастрыкину заявляли, что не согласны с предложенными компанией условиями. Жители говорят, что «Башмедь» оценивает и выкупает у них только дома без земельных участков и построек. При этом выкупной стоимости недостаточно для приобретения нового жилья. В августе Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жалобы местных жителей на рейдерский захват земель.

Жители села отмечают, что ранее в компании им обещали построить новый поселок на месте старой деревни Сукрак, в нескольких километрах севернее Подольска, однако строительство не начато. Кроме этого, «Башмедь» изменила планы по поводу места строительства, с которыми часть жителей не согласна.

Глава Таналыкского сельсовета Ильгиз Сулейманов сообщил «Ъ-Уфа», что недовольных условиями расселения не так много.

«Человек восемь. Они ходят собирают подписи, заставляют людей подписывать»,— отметил он.

В июне господин Сулейманов также не согласовал проведение схода граждан в Подольске, сославшись на то, что заявленная проблематика не относится к вопросам местного значения. Несмотря на это сход состоялся 1 июля.

Глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов сообщал «Ъ-Уфа», что ему известно о планах провести сход. Полиция об этом извещена, она будет следить за порядком на мероприятии.

По данным главы муниципалитета, основная причина недовольства жителей Подольска — выкупная цена недвижимости, этот вопрос они должны решить с «Башмедью». В настоящее время из 370 семей около 60 подписали договоры с компанией. Некоторые находятся на стадии согласования.

«Если люди не согласны, они спокойно дожидаются. Две стороны должны будут договориться о цене. Никто никого не гонит. Мы в 2020 году школу отремонтировали, многие спрашивали, почему мы ее ремонтируем. В 2022 году отремонтировали детский сад, сейчас начинается строительство дома культуры. Люди ждали переселения 30-40 лет, возможно, еще лет 10 пройдет до решения этого вопроса»,— отмечает господин Шарипов.

По его данным, в любом случае в ближайшие годы «Башмедь» не сможет начать разработку, поскольку только подготовительные работы займут 10 лет, а они еще только начались.

«Мы на стороне населения. Людей, которые хотят продать имущество подороже, можно понять. Кто-то, возможно, будет просить и заоблачную цену. Если отбросить перспективу разработки, то рыночная цена жилья мизерная, но если по справедливости, люди правы в том, что хотят побольше»,— прокомментировал господин Шарипов.

Политолог Николай Евдокимов отмечает, что социальное недовольство в Башкирии, если оно приобретает публичные формы, связано не с политическими требованиями, а с экологическими проблемами и вопросами защиты памятников культуры и истории. Он полагает, что власти не будут применять силовые методы к участникам несанкционированного схода, поскольку понимают, что оно вызовет рост недовольства и нежелательные последствия. «Противостояния не будет — эта модель пока оптимальна, поскольку позволяет более или менее контролировать ситуацию в информационном поле, а с другой — сам протест не растет, остается локальным. Подобного рода конфликты — нормальное состояние для любой социальной системы. У людей есть интересы, они их представляют. Проблема в том, что нет представительства этих интересов. Представлять интересы должны политические партии или общественные движения — у нас нет институтов, которые взяли бы на себя функцию переговорщиков. Когда это происходит в форме схода, самоорганизации граждан, власти сложнее определить, с кем договариваться»,— отмечает он.

Наталья Балыкова