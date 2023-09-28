В Ленобласти около Курголовского озера открылась новая экотропа

В окрестностях поселка Токсово в Ленинградской области открылся новый прогулочный маршрут протяженностью 2,3 км — эколого-этнографической тропа «Курголовская», сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании Viola.

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Маршрут расположен на берегу озера Курголовское на территории природного парка Токсовский во Всеволожском районе Ленобласти. Тропа была создана по инициативе и при поддержке компании Viola. Для создания уличной мебели и другой инфраструктуры тропы компания «ЭкоТехнологии» использовала переработанный пластик из неиспользованных запасов Viola. На изготовление всей инфраструктуры ушло около 2 тонн пластика.

Создатели назвали тропу этнографической, так как вдоль маршрута расположены стенды, на которых размещена информация о народах, которые населяли Карельский перешеек: карелов, водей, ижор, вепсов, финнов. Вдоль тропы, помимо стендов, установили скамейки, указатели, интерактивные и арт-объекты.

Маршрут создан в рамках проекта «Тропа 47», реализуемого правительством Ленинградской области.

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