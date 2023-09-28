Секретарь воронежского облизбиркома Сергей Хорунжий отправлен в отставку

Сергей Хорунжий, с 2016 года занимавший должность секретаря избирательной комиссии Воронежской области, покинул этот пост. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в комиссии.

«Это коллегиальное решение членов комиссии после рассмотрения результатов служебной деятельности секретаря»,— сказал «Ъ-Черноземье» председатель облизбиркома Илья Иванов.

Сам господин Хорунжий отказался комментировать ситуацию, сказав «Ъ-Черноземье», что это «было бы непрофессионально».

По словам членов комиссии, для них вопрос об отставке, поставленный главой облизбиркома, стал неожиданным. Исполняющим обязанности секретаря назначен Алексей Кудяков — член комиссии с правом решающего голоса от ЛДПР.

«Секретарь не был согласен с решением большинства членов, но таково решение комиссии,— сказал собеседник "Ъ-Черноземье" в облизбиркоме.— Ситуация очень сложная и в профессиональном плане, и в эмоциональном. Решение комиссии принято в соответствии с федеральным и областным законодательством, внутренними документами избиркома».

Сергей Хорунжий родился в 1975 году. В 1998 году окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета. В 2002–2015 годах работал в Воронежской областной думе, где прошел путь от консультанта до руководителя аппарата. В 2015–2016 годах — заместитель председателя Контрольно-счетной палаты региона. В 2016-м был выдвинут в облизбирком депутатами райцентра Бобров и назначен губернатором Александром Гусевым. Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Воронежского госуниверситета.

Напомним, с 8 по 10 сентября в Воронежской области проходило голосование на выборах губернатора. Действующего главу региона Александра Гусева поддержали 76,83% избирателей, принявших участие в голосовании. Явка составила 51,08%.

Владимир Зоркий