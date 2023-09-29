«Чистый город» проиграл ФАС

Арбитражный суд Москвы отказал региональному оператору обращения с отходами в Курганской области ООО «Чистый город» и компании «Экосистема» в отмене решения ФАС России о сговоре организаций на аукционах по транспортировке мусора. Антимонопольное ведомство и суд установили, что в результате соглашения была ограничена конкуренция на 11 торгах в 2019 году, а контракты заключены по максимальной цене на общую сумму 750,6 млн. Эксперты отмечают, что добиться пересмотра решения суда будет сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Чистый город» заключил контракты на 750 млн рублей в рамках сговора

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ «Чистый город» заключил контракты на 750 млн рублей в рамках сговора

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Курганской области — ООО «Чистый город» проиграл Федеральной антимонопольной службе России спор об антиконкурентном соглашении на торгах по транспортировке мусора. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность соответствующего решения ФАС. Информация о принятом судебном акте размещена в картотеке арбитражных дел.

«Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью»,— говорится в материалах дела. Текст определения пока не опубликован.

Иск курганский регоператор направил в декабре 2022 года. Дело объединили с аналогичным заявлением ООО «Компания “Экосистема”» (Курган). Истцы просили признать недействительным и отменить решение ФАС России от 12 сентября 2022 года. Этим документом антимонопольное ведомство признало «Чистый город» и «Экосистему» виновными в нарушении п.1 ч.1 ст.17 федерального закона «О защите конкуренции». В мае этого года к делу присоединили требования истцов признать незаконными постановления ФАС о привлечении к административной ответственности.

«Результатом реализации заключенного компаниями антиконкурентного соглашения стало ограничение конкуренции при проведении в 2019 году торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Курганской области»,— сообщала ФАС России. Сговор зафиксирован при проведении 11 аукционов. Общая стоимость заключенных контрактов по ним составила 750,6 млн руб. Антимонопольная служба установила, что из-за ограничительных условий в документации на торги заявился только один участник — компания «Экосистема», как следствие контракты с ним были заключены по максимальной цене.

Одновременно с признанием сговора курганского регоператора ТКО ФАС России подтвердило факт антиконкурентного соглашения между компанией «Экосистема» и еще четырьмя транспортировщиками мусора: ООО «Транссервис» (Екатеринбург), «Турасервис-Н» (Тюмень), «Экотранс» (Тюмень) и «ПТК» (Сургут). По данным антимонопольной службы, организации сговорились поддерживать цену на торгах, проводившихся в Свердловской, Курганской, Тюменской, Мурманской областях и Ханты-Мансийском автономном округе в 2019–2021 годах. Общая стоимость контрактов, заключенных при реализации антиконкурентного соглашения, составила 6,9 млрд руб.

Решение ФАС по картелю, созданному транспортировщиками ТКО, также оспаривалось в суде. По нему принято аналогичное определение — отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью.

В пресс-службе ФАС России «Ъ-Южный Урал» уточнили, что «Чистый город», компания «Экосервис» и другие организации были привлечены к административной ответственности по ст.14.32 КоАП РФ («Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности»). Суммы штрафов в ведомстве пока не раскрывают.

В ООО «Компания “Экосервис”» отказались от комментариев по поводу решения Арбитражного суда Москвы. В «Чистом городе» сообщили, что запрос «Ъ-Южный Урал» находится «в работе», но на момент подготовки материала комментарий не предоставили.

ООО «Чистый город», зарегистрированный в Кургане, получил статус регионального оператора по обращению с ТКО в Курганской области в январе 2020 года. По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала организации принадлежит Дмитрию Елизарову. Он является генеральным директором и совладельцем екатеринбургского транспортировщика мусора ООО «Транссервис», также ему принадлежит по 50% уставного капитала тюменского «Экотранса». Вместе с владельцем ООО «Компания “Экосистема”» Евгением Клевцовым Дмитрий Елизаров владеет ООО «Баркас+» (Екатеринбург). Господин Клевцов в свою очередь возглавляет и владеет 100% сургутского «ПТК». Компания «Экосистема» в октябре 2022 года сменила место регистрации с Екатеринбурга на Курган. По итогам 2022 года, выручка компании превысила 1,08 млрд руб. (1,5 млрд в 2021 году), чистая прибыль — 106,1 млн (81 млн). Выручка «Чистого города» 2022 году составила 952,5руб. (1 млрд), чистый убыток достиг 100,1 млн (убыток 20,4 млн). С февраля 2022 года в качестве руководителя регионального оператора выступает бывший первый вице-мэр Кургана Андрей Жижин. Он является обвиняемым по делу о халатности и превышении должностных полномочий при расселении аварийного жилья.

Юрист консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics Мария Щербакова считает, что оспорить решения суда будет сложно, но шансы есть. «При рассмотрении дела о сговоре на торгах должны учитываться два аспекта: правовой и экономический. Как правило, антимонопольный орган хорошо прорабатывает правовой аспект — собирает доказательства взаимодействия ответчиков между собой в целях заключения антиконкурентного соглашения. При этом экономический аспект — доказывание наступления последствий в виде поддержания цен на торгах, часто хромает. Это дело интересно тем, что именно экономический аспект проработан антимонопольным органом достаточно хорошо»,— говорит эксперт.

Мария Щербакова отмечает, что для анализа ценового поведения ответчиков ФАС использует сразу три метода расчета: среднеарифметический, модальный, медианный, хотя обычно используется только среднеарифметический. Кроме того, полученные расчеты сравниваются со средним размером снижения начальной цены на торгах в целом по стране и региональными показателями, а также анализируются закупки, не вошедшие в периметр антиконкурентных соглашений.

«Все это указывает на наличие последствий в виде поддержания цен на торгах, что усложняет дальнейшее оспаривание решения. Тем не менее, шансы на отмену решения антимонопольного органа у компаний есть. Они еще могут ссылаться на недостаточную совокупность прямых и косвенных доказательств картельного соглашения»,— считает юрист.

С мая этого года Арбитражный суд Курганской области рассматривает иск прокуратуры региона с требованием признать недействительными 11 контрактов на транспортировку мусора, заключенные «Чистым городом» с компанией «Экосистема» в 2019 году. Также надзорное ведомство просит взыскать с регионального оператора по обращению с ТКО 344,9 млн ущерба за коррупционное правонарушение и необоснованное получение субсидии из регионального бюджета. Очередное заседание по делу назначено на 4 октября.

Юлия Гарипова