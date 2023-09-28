Уровень вакантности в петербургских ТЦ вернулся к отметке третьего квартала 2022 года

Доля свободных помещений в торговых центрах Санкт-Петербурга по результатам сентября снизилась до 7% относительно показателя за полгода (8,2%). За счет того, что торговые помещения активно занимали, нынешняя ситуация соответствует положению на рынке в третьем квартале 2022 года, сообщает Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Список магазинов в крупнейших моллах города за три месяца пополнился десятью отделами иностранных брендов. К тому же до конца 2023 году планируется открытие еще минимум 30 точек. В третьем квартале двери для покупателей распахнули три турецких бренда, все они находятся в ТРЦ «Галерея».

Несмотря на то, что иностранные бренды открывали свои магазины, локальные марки были более активным. Компании Gloria Jeans и Melon Fashion Group занимали торговые площади, при этом MFG открыла отделы нового бренда IDOL.

«Количество временно закрытых магазинов сократилось, и многие помещения, вышедшие на рынок после ухода иностранных брендов, уже арендованы российскими или международными компаниями из «дружественных» стран»,— комментирует директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге доля свободных складских помещений в конце сентября достигла 0,4%.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте