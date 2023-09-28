«Он бросился с террасы мастерской, оставив незавершенным полотно "Концерт"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, каким было детство художника, о его работах, самоубийстве, а также об открывшейся выставке в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Zea / Europa Press / Getty Images Фото: Alex Zea / Europa Press / Getty Images

Международные эксперты считают, что стоит обратить внимание на творчество Николя де Сталя. По их мнению, каждые 20 лет его работы заново выходят на передний план международной художественной сцены. Музей современного искусства города Парижа (MAM) только что открыл выставку художника, которая продлится до января 2024 года.

Последняя крупная ретроспектива его работ прошла в Центре Помпиду в 2003 году. До этого их показывали в Фонде Пьера Джанадды в Мартиньи в 1995 году, а еще раньше — в Гран-Пале в 1981 году. В 1955 году выставка, над которой он продолжал работать на момент своего самоубийства, гастролировала по Соединенным Штатам.

В рамках нынешней экспозиции в Париже представлено около 200 работ (картины, рисунки, гравюры и блокноты), большинство из которых никогда раньше не выставлялись во Франции. Выставка представляет собой одновременно плотное и постоянно меняющееся произведение: каждый из 11 залов — новый период. В объемном каталоге собраны интервью с близкими ему людьми. Анна де Сталь, его старшая дочь, и Пьер Лекюр, его верный друг и помощник, пронзительно описывают визуальное путешествие, в которое отправился художник.

Николя де Сталь родился в Санкт-Петербурге в 1914 году в старой немецкой семье и провел детство в Петропавловской крепости, вице-губернатором которой был его отец. Революция 1917 года вынудила всю семью отправиться в ссылку, и ребенок, которому, предположительно, суждено было стать царским пажом, в 6 лет оказался сиротой сначала в Польше, затем — в Бельгии. Когда Франция вступила в войну в 1939 году, он присоединился к Иностранному легиону.

За несколько дней до смерти он признался своему пасынку: «Знаешь, я не знаю, проживу ли я долго. Думаю, я нарисовал достаточно. Я добился того, чего хотел» 16 марта 1955 года Николя де Сталь бросился с террасы своей мастерской, оставив незавершенным самое большое полотно «Концерт». На фоне черного рояля и желтого контрабаса теперь тишина.