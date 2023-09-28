«Приставка Pro говорит нам о продвинутости продукта»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новом кроссовере X3 Pro от китайского бренда, который производит авто для российского рынка на заводе «Автотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kaiyi Фото: Kaiyi

Уже довольно давно один мой знакомый искал инвестора на издание журнала. Когда его спросили, что уникального будет в его издании, то он ответил: «у нас будут самые лучшие тексты и самые лучшие картинки». Эту формулу я часто вспоминаю, когда вижу, как работают китайские автомобильные компании. Настоящая магия слов. Если что-то назвать, например, «премиальным», то оно таким и будет. Может быть, все дело в том, что у людей, которые пишут иероглифами, иное отношение к тому, что они пишут?

Вот, например, автомобильный бренд Kaiyi, созданный в 2014 году в провинции Сычуань — такое непривычное для глаз и для слуха нагромождение гласных, а на самом деле продуманная конструкция. Название марки образовано от первых букв английских слов, kind, active, innovative, young и intelligent. В Китае первая производственная площадка была построена в 2019 году. Для российского рынка автомобили Kaiyi производят на калининградском предприятии «Автотор».

На днях к седану Kaiyi E5 и кроссоверу Kaiyi X3 прибавилась еще одна модель — кроссовер X3 Pro. Это, цитирую по пресс-релизу, «продвинутая версия», доступная только в «комплектации Luxury. От обычного X3 — не путайте с продукцией компании BMW — кроссовер отличает «более мощная силовая установка». Целых 147 л.с. удалось снять с полуторалитрового бензинового мотора с турбиной.

Внешние изменения — матричная решетка радиатора, визуально разделенная на две части, рельефный задний бампер с имитацией диффузора, два декоративных патрубка выхлопной системы и дополнительный спойлер на крыше. Крыша, кстати, панорамная, с внушительной для своего класса площадью остекления. В салоне обращает на себя внимание новый дизайн центральной консоли и дополнительно проработанные физические кнопки под дефлекторами обдува.

Собственно, всего этого можно было и не перечислять. Китайские марки уже приучили нас, что приставка Pro в названии говорит нам о продвинутости продукта.