Глава Кубани прокомментировал лидерство Краснодара среди городов для бизнеса

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал лидерство Краснодара среди лучших городов для бизнеса в рейтинге Forbes. Он сообщил «Ъ-Кубань», что бизнес уверен в партнерстве с Краснодарским краем, и это взаимовыгодное сотрудничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Наш регион один из наиболее привлекательных для бизнеса в России. Логично, что в Краснодаре предприниматели чувствуют себя наиболее уверенно. Потребительская активность, высокое качество жизни — это то, ради чего инвесторы стремятся к нам со всей страны. И мы продолжаем создавать для них самые комфортные условия, которые определяет максимальный потенциал при минимальных рисках»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что в регионе есть вся база для развития. Власти помогают бизнесу своевременно реагировать на новые вызовы и снижать любые административные барьеры. Для МСП в крае регулярно открывают центры поддержки, докапитализируют краевые фонды микрофинансирования и промышленности и увеличивают сеть промпарков.

Всего в Краснодарском крае для малых и средних предпринимателей действует около 125 мер поддержки. Они предлагают предоставление субсидий, грантов, займов, льгот и гарантий. В регионе для субъектов МСП действует уже 21 заем с максимальной суммой 5 млн руб. и сроком до трех лет при ставке от 0,1 до 6,5%. Также бизнесу предлагают поручительства для получения более крупных кредитов в коммерческих банках. Центр экспорта предоставляет информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку деятельности субъектам МСП в сфере внешнеэкономической деятельности и выходе на иностранные рынки.

Столица Кубани набрала в рейтинге Forbes 64,6 балла. Сочи занял 12-е место (55,6 баллов), Новороссийск — 24-е (52,7 балла).

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram