Краснодар стал лидером среди лучших городов для бизнеса в рейтинге Forbes
Краснодар занял первое место среди лучших городов для ведения бизнеса. Рейтинг составил Forbes. В нем столица Кубани набрала 64,6 балла.
Фото: perfectstock.ru
Второе место в списке занял Южно-Сахалинск (60,9 балла). В топ-три также вошла Тюмень (59,5 балла). Последние места в топ-30 заняли Пермь (51,9 баллов), Воронеж (52,2) и Тольятти (52,3).
Сочи оказался на 12-м месте. Один из основных курортов страны набрал 55,6 баллов. Новороссийск занял 24-ю строчку (52,7 балла).
Forbes составил рейтинг 30 лучших городов для бизнеса впервые с 2013 года. Десять лет назад лучшим был Калининград. В рейтинге сравнивают города по шести метрикам: малый и средний бизнес, демография и жилье, доходы, кадры, инвестиции и инфраструктура, а также качество жизни.
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