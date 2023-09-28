Краснодар стал лидером среди лучших городов для бизнеса в рейтинге Forbes

Краснодар занял первое место среди лучших городов для ведения бизнеса. Рейтинг составил Forbes. В нем столица Кубани набрала 64,6 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Второе место в списке занял Южно-Сахалинск (60,9 балла). В топ-три также вошла Тюмень (59,5 балла). Последние места в топ-30 заняли Пермь (51,9 баллов), Воронеж (52,2) и Тольятти (52,3).

Сочи оказался на 12-м месте. Один из основных курортов страны набрал 55,6 баллов. Новороссийск занял 24-ю строчку (52,7 балла).

Forbes составил рейтинг 30 лучших городов для бизнеса впервые с 2013 года. Десять лет назад лучшим был Калининград. В рейтинге сравнивают города по шести метрикам: малый и средний бизнес, демография и жилье, доходы, кадры, инвестиции и инфраструктура, а также качество жизни.

Татьяна Ручкина

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