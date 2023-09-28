Суд в Санкт-Петербурге прекратил дело топ-менеджеров «Невской мануфактуры»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по делу бывших руководителей сгоревшей в 2021 году на Октябрьской набережной «Невской мануфактуры» Максима Макеева и Алексея Михневича. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее фигурантам вменялось в вину оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Тогда гособвинение затребовало трех с половиной лет лишения свободы, указав, что подсудимые причастны к гибели пожарного Ильи Белецкого.

15 сентября судья Наталья Гордеева постановила , что необходим повторный вызов специалистов, которые проводили экспертизу в деле о сгоревшем здании «Невской мануфактуры». С этим согласилась представитель прокуратуры. Однако защитники синхронно заявили свои возражения и подчеркнули, что в данном деле нет такой необходимости.

На сегодняшнем слушании прокурор попросил суд переквалифицировать действия подсудимых на ч. 1 этой же статьи, которая не содержит причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти человека. Защитниками были заявлены ходатайства о прекращении производства в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности. Стороны не возражали. Суд прекратил дело.

В апреле 2021 года при тушении крупного пожара в здании бывшей фабрики на Октябрьской набережной погиб командир отделения 64-й пожарной части Илья Белецкий, а двое его коллег получили серьезные ожоги. Все трое сотрудников противопожарной службы были награждены орденами Мужества. Илья Белецкий получил награду посмертно. Ущерб оценивается в сумму более 850 млн руб.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург