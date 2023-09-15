Топ-менеджеров сгоревшей фабрики оставили без приговора

В Санкт-Петербурге суд возобновил судебное следствие по уголовному делу в отношении директора АО «Невская мануфактура» Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича. Прокуратура затребовала для фигурантов 3,5 года лишения свободы, так как считает, что они причастны к гибели пожарного Ильи Белецкого, который осуществлял тушение здания на Октябрьской набережной в 2021 году. Защита же настаивает, что в действиях руководителей фирмы нет состава преступления и умысла, поэтому они должны быть оправданы. Однако на последнем слушании, несмотря на возражения адвокатов, материалы по сгоревшей бывшей фабрике было решено отправить на повторную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев (слева) и его заместитель Алексей Михневич (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генеральный директор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев (слева) и его заместитель Алексей Михневич (справа)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Решение Невского районного суда Петербурга о возобновлении судебного следствия стало неожиданностью как для защитников Макеева и Михневича, так и для самих обвиняемых, которые явились на заседание с сумками, в которых, по всей видимости, были приготовлены вещи на случай дальней дороги. Удивило оно и собравшихся журналистов, которые пришли с уверенностью, что сегодня в отношении бывших руководителей «Невской мануфактуры» прозвучит приговор: в небольшой зал набилось порядочное количество представителей СМИ, участникам процесса то и дело приходилось протискиваться между телекамерами федеральных каналов. Накануне об оглашении вердикта было объявлено объединенной пресс-службой городских судов.

Согласно логике процессуальных действий, так оно и должно было быть: на днях стороны завершили прения и фигуранты произнесли последнее слово. Однако судья Наталья Гордеева постановила, что необходим повторный вызов специалистов, которые проводили экспертизу в деле о сгоревшем здании «Невской мануфактуры».

С этим согласилась представитель прокуратуры. Она указала, что все участники процесса не владеют «настолько обширными познаниями, которыми располагают эксперты в данной части», и для того, чтобы пояснить выводы, сделанные ими в своем заключении, их нужно снова допросить, а судебное следствие — возобновить.

Адвокаты выступили против данного решения. По их мнению, экспертиза не имеет отношения к предмету доказывания и содержит категоричные выводы, которые «переворачивают логику и причинно-следственные связи». Защитники синхронно заявили свои возражения и подчеркнули, что в данном деле нет необходимости повторного вызова экспертов.

12 сентября гособвинение запросило для топ-менеджеров по 3,5 года колонии общего режима. Фигурантам инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 238 УК). Прокуратура утверждает, что по их вине в апреле 2021 года при тушении крупного пожара в здании бывшей фабрики погиб командир отделения 64-й пожарной части Илья Белецкий, а двое его коллег получили серьезные ожоги. Все трое сотрудников противопожарной службы были награждены орденом Мужества. Илья Белецкий получил награду посмертно.

По версии следствия, подсудимые знали о наличии нарушений законодательства о пожарной безопасности в помещениях бывшей фабрики, которая использовалась как бизнес-центр, вплоть до того дня, когда произошла трагедия, однако продолжали сдавать их в аренду и не выполняли предписания сотрудников МЧС. В результате в одном из помещений произошел пожар, после чего последовало постепенное возгорание всего здания. Почти сразу ему присвоили пятый, самый высокий ранг сложности. Ущерб оценивается в сумму более 850 млн рублей.

По мнению адвокатов, в действиях фигурантов не было состава преступления и умысла, а выводы обвинения носят предположительный характер. По мнению самих подсудимых, выявленные проверкой нарушения не представляли реальной опасности, об угрозе проверяющие не говорили и приостанавливать работу бизнес-центра не собирались.

Накануне мировой суд прекратил уголовное дело в отношении еще одного фигуранта — Игоря Пеховского, генерального директора ООО «РИФ», которое арендовало помещения в сгоревшем комплексе «Невская мануфактура». Его обвиняли по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества в крупном размере (ст. 168 УК РФ), однако производство было закрыто по истечению сроков давности.

Здание на Октябрьской набережной признано историческим. В 1918 году фабрика была национализирована и позже получила название «Красный ткач», которое в 1938 году сменила на «Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана». В 1990-е годы предприятие приватизировали и оно стало работать как ОАО «Невская мануфактура». Производство текстильных товаров фабрика прекратила в 2007 году, и в последние годы компания занималась сдачей в аренду складских, производственных и офисных помещений. В 2015 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры внес главный производственный корпус с водонапорной башней предприятия в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Андрей Кучеров