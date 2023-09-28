Под Воронежем могут построить кролиководческую ферму за 2 млрд рублей

Петербургское ООО «Полонис групп» бывшего топ-менеджера воронежского производителя свинины «Агроэко» Владимира Полторака планирует возвести в Рамонском районе Воронежской области кролиководческую ферму за 2 млрд руб. На первом этапе может быть вложено 400 млн руб., сообщил в соцсетях руководитель областного департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.

Собеседники в региональной власти в марте 2023 года говорили «Ъ», что в первую очередь может быть инвестировано свыше 570 млн руб., во вторую — более 610 млн руб., в третью — почти 740 млн руб. Тогда планировалось привлечь собственные средства (129 млн руб.) и кредит Сбербанка. Первую очередь мощностью 370 т в год предполагалось возвести к 2024 году, вторую — к 2025-му, третью — к 2027-му. Помимо мясо планировалось выпускать субпродукты.

По словам источника «Ъ» в облправительстве, компания испытывала сложности с получением кредитных средств в Сбербанке. Кредит был одобрен только в сентябре. Господин Полторак пообещал «Ъ» прокомментировать проект позднее.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Полонис групп» зарегистрировано в Русской Гвоздевке Рамонского района в 2015 году. Уставный капитал — 26,8 млн руб. Единственный учредитель — директор Владимир Полторак. Нынешний основной вид деятельности — разведение кроликов и прочих пушных зверей. Выручка компании в 2021 году составила 13 тыс. руб., убыток — 591 тыс. руб.

«Полонис групп» известна по проекту создания в Рамонском районе комплекса по выращиванию шампиньонов за 4,5 млрд руб. Он был заявлен в 2015 году (а договор аренды участка площадью 46 га заключен еще в 2013-м и продолжает действовать). В 2019 году стало известно о его приостановке: компания объясняла это сложностями в отрасли — в частности, умеренным ростом потребления, а также снижением закупочных цен. В 2020-м «Полонис групп» анонсировала возможное возобновление проекта в 2021 году, но строительство так и не началось.

Олег Мухин