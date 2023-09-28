Волгоградский суд изучит мошенничество при возведении жилья для сирот на 22 млн

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве жилья для детей-сирот в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствие установило, что с мая по декабрь 2021 года комитет строительства Волгоградской области заключил 6 госконтрактов с обвиняемым на строительство 16 многоквартирных домов для детей-сирот на общую сумму более 22,4 млн руб.

Фигурант возвел два дома по адресу в поселках Светлый Яр и Нефтяников.

Техническое заключение показало многочисленные отклонения от проектной документации и нарушения требования санитарных норм. В частности обнаружились дефекты фундамента, полов, вентиляционных систем, внутренней отделки, окон, дверей, а также систем коммуникаций.

Специалисты пришли к выводу, что дома «нельзя использовать в качестве жилых помещений».

Фигурант вину отрицает. По существу дело рассмотрит Светлоярский районный суд Волгоградской области. Подсудимому грозит до десяти лет лишения свободы.

Никита Маркелов

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