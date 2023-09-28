Регистрации на рейсы в аэропорту Сочи затруднены из-за сбоя в системе Leonardo

Из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo («Сирена-Тревел») в аэропорту Сочи увеличено время ожидания регистрации в терминале. Об этом предупредили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Мы рекомендуем пассажирам руководствоваться сообщениями от авиакомпаний, приезжать в аэропорт заблаговременно, планировать повышенное время ожидания в очередях»,— отметили в аэропорту Сочи.

В Ростехе уточнили, что система бронирования Leonardo подверглась массовой DDOS-атаке из-за рубежа. В ведомстве подчеркнули, что она заработает в штатном режиме в ближайшее время.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram