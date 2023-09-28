Газпромбанк закрыл сделку по покупке сети ТЦ «Мега» у иностранных инвесторов

Газпромбанк выкупил у шведской компании Ingka Centres сеть торговых центров «Мега» в России. В сделку входят 14 торговых центов. Их совокупная площадь — 2,3 млн кв. м. О завершении сделки говорится в сообщении пресс-службы Газпромбанка. Ранее об этом говорили источники «Ъ».

14 торговых центров «Мега» находятся в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. Активы, вошедшие в сделку, оценивают в $2,85 млрд.

До ухода из России Ingka Centres была крупнейшим собственником торговой недвижимости в России. По данным Forbes, в 2022 году доход Ingka Centres в России от сдачи в аренду площадей в «Мегах» сократился на 19% год к году, до $285 млн.

Ingka Group также владеет сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA. После начала военных действий России на Украине российские магазины IKEA закрылись, а все российские предприятия компании были проданы. Две фабрики получила лесоперерабатывающая компания «Лузалес», еще одно предприятие — производитель материалов для интерьера и мебели Slotex.

Как отмечают эксперты, покупателю сети ТЦ «Мега» придется заполнять пустующие после ухода IKEA площади и решать проблему снижения трафика.

Подробнее — в материале «Финансисты закупятся в "Меге"».

Анастасия Ларина