В Башкирии возбуждено уголовное дело о незаконной рубке деревьев

По результатам проверки, проведенной Учалинской межрайонной прокуратурой, возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Преступление было выявлено во время рейда на территории Ильчигуловского лесничества, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, были вырублены сосны и березы. Размер причиненного лесному фонду ущерба превысил 6 млн руб.

Майя Иванова

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