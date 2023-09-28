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Коммерсантъ FM
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Вице-мэра Владивостока Ляйфера будут судить по обвинению в коррупции

Прокурор Приморья Сергей Столяров утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении замглавы администрации Владивостока Алексея Ляйфера. Чиновник обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 (подстрекательство к превышению должностных полномочий) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщило надзорное ведомство.

По версии следствия, вице-мэр Алексей Ляйфер в период с декабря 2021-го по январь 2022 года убедил находящегося у него в подчинении начальника управления муниципальной собственности администрации Владивостока принять незаконное решение о предоставлении «группе граждан» в собственность земельного участка в городе площадью более 9 тыс. кв. м. Между тем разница между рыночной и покупной стоимостью земельного участка составила более 38 млн руб. Ранее следствие оценивало ущерб, нанесенный городскому округу, в 20 млн руб.

Согласно другому эпизоду обвинения, Алексей Ляйфер в декабре 2018 года, когда он работал замдиректора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья, получил взятку в размере 300 тыс. руб. от представителя неназванной коммерческой компании «за содействие в заключении договора аренды земельного участка» на территории Владивостока.

В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на денежные средства чиновника в размере более 13 млн руб. и $10 тыс. По данным «Ъ», господин Ляйфер вину не признает.

Господин Ляйфер был арестован в январе текущего года. Вице-мэр курирует четыре подразделения горадминистрации, среди которых — управления муниципальной собственности и градостроительства, указано на сайте мэрии Владивостока. Он наиболее высокопоставленный чиновник из команды действующего градоначальника Константина Шестакова, подпавший под уголовное преследование. Господин Шестаков возглавляет администрацию Владивостока с 2021 года.

Алексей Чернышев, Владивосток

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