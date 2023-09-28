ЦБ: 71,7% ипотек выдается россиянам, тратящим на кредиты более половины дохода

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что по итогам второго квартала нынешнего года 71,7% новых ипотечных кредитов было выдано гражданам, которые тратят на погашение займов более половины своих доходов.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные госпожи Даниловой, в ипотечном портфеле доля кредитов на жилье, выданных таким клиентам в настоящее время составляет 60,8%. Речь идет об ипотеке на первичном и на вторичном рынке, выданной клиентам с показателем долговой нагрузки (соотношение платежей по кредиту к ежемесячному доходу) свыше 50%.

В разговоре с РБК Елизавета Данилова заявила, что в третьем квартале вряд ли стоит ожидать снижения доли выдачи ипотек закредитованным гражданам. По ее информации, в августе были «рекордные темпы роста выдач ипотечных кредитов», в том числе за счет «более свободных стандартов кредитования».

12 сентября правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%. Согласно документу, также на 0,5 п. п. снижается величина субсидий банкам, которые финансируют ипотеки по госпрограммам.

Подробнее о ситуации на рынке ипотечного кредитования РФ читайте в материале «Ъ» «Ипотека подстроилась под ЦБ».

Александр Кислов