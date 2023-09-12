Минимальный размер первого взноса по ипотекам с господдержкой повышен до 20%

Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой с 15% до 20%, следует из постановления правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Постановление датировано 9 сентября, с этого дня новые условия по ипотеке вступили в силу. Согласно документу, на 0,5 п. п. снижается величина субсидий банкам, которые финансируют ипотеки по госпрограммам.

5 сентября директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что правительство обсуждает повышение минимального размера первоначального взноса льготной ипотеки до 20%. «Ъ» писал, что средние ставки по ипотечным программам банков вплотную приблизились к 14% годовых. Ставки по льготной ипотеке, дотируемой государством, примерно вдвое ниже, чем по банковским программам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека надстроила процент».

Эрдни Кагалтынов