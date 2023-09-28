В Госдуме предлагают освободить доходы добровольцев СВО от НДФЛ

В октябре нынешнего года Госдума РФ может рассмотреть внесенный группой депутатов и сенаторов законопроект, которым предлагается освободить добровольцев, участвующих в военной операции на Украине, от обязанности уплачивать НДФЛ (налог на доходы физических лиц) со своего заработка.

«Этим законопроектом мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур. Тем самым мы укрепим боевой дух защитников Родины, а также гарантируем социальную поддержку их семьям»,— рассказал газете «Известия» замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный.

По его словам, также добровольцев, участвующих в СВО, предлагается освободить от от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта и водительского удостоверения в случае негодности или утраты этих документов. Как отмечают «Известия», подготовленный законопроект о расширении перечня льгот для добровольцев уже получил положительный отзыв правительства России и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение ГД.

На минувшей неделе депутаты Госдумы одобрили пакет из пяти законопроектов, позволяющих Росгвардии создавать свои добровольческие формирования. На добровольцев, участвующих в боевых действиях в составе формирований Росгвардии, распространится весь набор льгот и выплат, положенный гражданам, которые подписали контракты с Минобороны, а также защита от дискредитации и фейков

Подробнее об этом проекте закона читайте в материале «Ъ» «Добровольцам предложили альтернативу».

Александр Кислов