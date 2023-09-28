Крупнейшие производители водки в России в январе—августе 2023 года

Место Компания Объем производства (млн дал) Динамика год к году (%) 1 «Татспиртпром» 5,76 0 2 Novabev Group 5,63 -11 3 АСГ 4,35 -6 4 ГК «Руст» 3,23 -14 5 ГК «Традиции успеха» 2,67 -40 6 «Башспирт» 2,56 11 7 ЛВЗ «Саранский» 2,36 9 8 «Питейный дом» 1,89 12 9 Тульский винокуренный завод 1911 1,61 -9 10 «Удмуртспиртпром» 1,52 -9 Итого по всем производителям 47,08 -6