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Коммерсантъ FM
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Крупнейшие производители водки в России в январе—августе 2023 года

Место Компания Объем производства (млн дал) Динамика год к году (%)
1 «Татспиртпром» 5,76 0
2 Novabev Group 5,63 -11
3 АСГ 4,35 -6
4 ГК «Руст» 3,23 -14
5 ГК «Традиции успеха» 2,67 -40
6 «Башспирт» 2,56 11
7 ЛВЗ «Саранский» 2,36 9
8 «Питейный дом» 1,89 12
9 Тульский винокуренный завод 1911 1,61 -9
10 «Удмуртспиртпром» 1,52 -9
Итого по всем производителям 47,08 -6

Источник: данные, предоставленные участником рынка.

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