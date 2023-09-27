Защита не сочла поджигателя опасным

Защита обжаловала решение Басманного суда столицы, отправившего на два месяца в СИЗО жителя подмосковной Балашихи 60-летнего Александра Честных, который, по версии следствия, дважды — в конце августа и начале сентября этого года — поджег релейные шкафы в районе станции Реутов. По данным следствия, поджигатель действовал по указке из-за границы. В суде фигурант признал вину и не возражал против его взятия под стражу, тем не менее его адвокат все равно подал в Мосгорсуд апелляционную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как следует из материалов уголовного дела, Александр Честных был задержан после того, как дважды — 28 августа и 6 сентября — поджег трансформаторные будки с релейными шкафами. По версии следствия, злоумышленник действовал с целью «устрашения населения и создания опасности гибели человека, для дестабилизации деятельности органов власти».

Фигуранта дела правоохранители задержали 9 сентября у него дома. Поскольку поджог был совершен недалеко от станции Реутов, предполагаемого террориста доставили в следственный отдел линейного управления (СО ЛУ) МВД России на станции Москва-Курская, где ему было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Уже на первом допросе Александр Честных сознался, что поджог релейных шкафов совершил он. При этом задержанный сообщил, что действовал по указанию некоего анонима, от которого получил необходимые инструкции через Telegram-канал.

Следуя им, злоумышленник, как отмечено в деле, с помощью деревянной палки отогнул край запертой на замок металлической двери шкафа. Затем вынул ее, обмотал палку отрезком ткани, облил из бутылки заранее приготовленной зажигательной смесью, поджег ветошь и сунул факел в проем релейного шкафа, отчего тот и загорелся. Подождав немного, Александр Честных заснял возгорание на свой телефон и отправил этот видеоотчет своему неустановленному куратору. Затем поджигатель скрылся с места преступления.

За каждый поджог россиянин получал вознаграждение в размере $300 в криптовалюте.

Вскоре после задержания поджигателя следователь обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении Александра Честных под стражу на два месяца. Мотивируя свое требование, представитель следствия сослался на то, что Честных «совершил акт терроризма, который, согласно ст. 15 УК РФ, относится к категории особо тяжких преступлений, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет». Кроме того, он напомнил, что есть основания полагать, что «обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить занятие преступной деятельностью, скрыться либо воспрепятствует следственным мероприятиям по делу». В связи с этим, подчеркнул следователь, «избрание Честных более мягкой меры пресечения будет нецелесообразно». Прокурор ходатайство следствия поддержал.

В свою очередь, адвокат обвиняемого Федор Старостин возражал против удовлетворения ходатайства, попросив суд применить к подзащитному менее строгую меру пресечения, в частности домашний арест. При этом адвокат ссылался на то, что его клиент имеет постоянную регистрацию и не судим, а главное — Александр Честных признал вину.

Интересно, что сам обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства о заключении под стражу.

В итоге председательствующий нашел ходатайство следователя обоснованным и удовлетворил его, указав при этом, что причастность Александра Честных к террористическим актам подтверждается не только его признаниями, но и объективными доказательствами. Так, при осмотре сотового телефона фигуранта оперативниками была обнаружена его переписка с неустановленным организатором терактов. В заключение судья отметил, что «считает невозможным применение к обвиняемому в терроризме иной меры пресечения, чем содержание под стражей».

Как стало известно “Ъ”, адвокат Старостин остался недоволен решением суда и уже подал в Мосгорсуд апелляционную жалобу на арест. «Я обжалую постановление Басманного суда, поскольку считаю, что Честных — неопасный человек»,— заявил защитник. От дальнейших комментариев адвокат отказался.

Алексей Соковнин