В Дагестане убит начальник тыла районного отдела полиции

Управление МВД по Дагестану сообщило о перестрелке в селе Леваши, в ходе которой были убиты двое человек и несколько ранены. Среди погибших — начальник тыла Левашинского отдела полиции. Подозреваемый в убийстве местный житель 26-летний Багаудин Гусенгаджиев разыскивается сотрудниками полиции. По данным «РИА Новости», погибший полицейский пытался «примирить конфликтующих молодых людей».«Интерфакс» сообщил, что погибшим 45 и 52 года. ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД региона Гаяну Гариеву заявил, что в перестрелке участвовали не менее 20 человек. Телеканалу «РЕН» в правоохранительных органах рассказали о 25 участниках конфликта.

По данным местного управления МВД, перестрелка произошла сегодня, 27 сентября, около 17:30 мск. Пресс-служба ведомства уточнила, что участники инцидента скрылись на четырех автомобилях — Lexus LX570, LADA Vesta, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, первые три из которых без регистрационных знаков, а последний — с номером «Ки339 СМ 95» (так госномер указан в сообщении управления МВД).

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации села Леваши пишет, что изначально конфликт завязался между двумя мужчинами, каждого из которых через некоторое время приехали поддержать знакомые. Позже участники конфликта, пишет агентство, переместились на территорию рядом с местным аэродромом, в какой-то момент между ними произошла перестрелка. «Сотрудник полиции не имел отношения ни к одной из сторон конфликта, он прибыл на место для выяснения обстоятельств происшествия»,— отметили в пресс-службе.

Телеканал «РЕН» рассказал, что сотрудник полиции погиб от выстрела в голову. «В ходе драки один из ее участников достал пистолет и открыл огонь по оппонентам. Другой же решил не уступать, достал автомат и открыл по толпе очередь»,— отмечается в сообщении канала.

Telegram-канал «Нетипичная Махачкала» сообщил, что погибшего сотрудника полиции зовут Арсен Саламов, второго погибшего — Магомедрасул Гусейнгаджиев. «Саламов погиб на месте, от выстрела в глаз»,— говорится в сообщении канала. По его данным, ранены трое участников конфликта — Магомед Гусейнгаджиев (ранение в ногу), Магомедрасул Булатов (ранение в ногу) и сам подозреваемый — Багаудин Гусенгаджиев. Отмечается, что Магомед Гусейнгаджиев, получивший ранения, является 62-летним отцом подозреваемого и находится в больнице.

По данным Telegram-канала Mash, Багаудин Гусенгаджиев скрылся на LADA Vesta вместе со своим братом. Как сообщает канал, Багаудин Гусенгаджиев якобы находится в больнице с тремя пулевыми ранениями в спине от травматического пистолета. Telegram-канал Baza писал, что убитый сотрудник полиции пытался уладить конфликт, начавшийся во время примирения семей. По данным канала, в перестрелке были ранены трое человек.

Telegram-канал «112» сообщил, что преступники «зажали на машинах сотрудников полиции и расстреляли их». Отмечается, что полицейские смогли открыть ответный огонь, поскольку они были «при полном боекомплекте» после занятий по огневой подготовке. «Когда их окружили, они ехали сдавать оружие»,— говорится в сообщении канала.

Полина Мотызлевская