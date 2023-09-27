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Коммерсантъ FM
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Киберспортсмены Fortnite лишились приза в $200 тыс. из-за связей с Россией

Киберспортсмены Даниил (Putrick) Абдрахманов и Егор (Swizzy) Люсико сообщили, что не получили денежный приз за победу в чемпионате Fortnite в размере $200 тыс. из-за связей с Россией. Господин Абдрахманов также был исключен с турнира FNCS Copenhagen Lan. Об этом сообщает издание Sportskeeda.

Господин Абдрахманов отправил письмо в компанию Epic Games, которая проводила соревнования, со словами о том, что ни одно из установленных правил он не нарушил. В ответных письмах Epic Games сообщает, что игроки находятся в регионе «с ограниченным доступом к призам» — компания ввела этот статус для России после начала украинского конфликта. Однако, как сказал Даниил Абдрахманов, в соревнованиях они с Егором Люсико участвовали за пределами России.

«Я понимаю, что мы не можем играть из страны, которая находится под ограничениями, но мы со Swizzy играли из страны, которой разрешено играть и получать призы с турниров. Мы живем и играем из Белоруссии»,— сказал киберспортсмен.

Петр Бузлаев

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