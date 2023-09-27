В Крыму арестован краснодарец по делу о госизмене

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело о госизмене (ч. 1 ст. 275) в отношении жителя Краснодара, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным агентства, в материалах дела говорится о попытке мужчины перейти на сторону противника. Подозреваемый арестован. По данным РБК, речь идет о 22-летнем молодом человеке, пытавшемся попасть в Херсонскую область в обход пограничников.

РБК со ссылкой на региональное управление ФСБ пишет, что молодой человек был задержан в крымском городе Армянск российскими пограничниками при попытке перейти границу «в обход установленных пунктов пропуска». Сотрудники ФСБ считают, что он намеревался попасть на территорию Херсонской области, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным издания, подозреваемый арестован на два месяца.

На видео, опубликованном РБК, молодой человек рассказывает, что желание перейти на сторону ВСУ возникло у него после «изучения оппозиционных движений». До пограничной зоны он пытался дойти пешком, после чего планировал сдаться в плен ВСУ на территории Херсонской области, чтобы «заниматься освобождением украинской земли». На видео также показана переписка молодого человека, в которой он в голосовом сообщении рассказывает собеседнику о своих намерениях.

Полина Мотызлевская