Двенадцать экс-сотрудников аппарата ПГНИУ требуют в суде выплаты надбавок

Ряд бывших сотрудников Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) обратились в суд с требованием выплатить надбавку за высокую интенсивность труда. Об этом сообщает «РБК-Пермь». Среди истцов бывшие руководители отдела кадров и планово-экономического управления Наталья Шалагинова и Наталья Шехмаметьева, руководитель управления кампусом Денис Реминюк, а также Резеда Билялова, заведовавшая контрактной службой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

19 января такие надбавки для 51 сотрудника ввел Дмитрий Красильников, который тогда занимал должность ректора вуза. Новый руководитель университета Игорь Германов его приказ отменил. Представитель ПГНИУ исковые требования не признал, указав на нарушения со стороны господина Красильникова.