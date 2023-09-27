ТАСС: задержан начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин

Начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Волынкин

Фото: Эрик Романенко / ТАСС Олег Волынкин

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

«Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)»,— рассказал собеседник агентства.

По словам источника ТАСС, уголовное дело передали в производство Главному следственному управлению СК России. Что именно вменяется в вину господину Волынкину, собеседник агентства не сообщил. Однако он отметил, что дело открыто по должностному нарушению в 2021 году. Собеседник также предположил, что меру пресечения подозреваемому изберут в Басманном суде Москвы.

Один из анонимных источников «РИА Новости» сообщил, что причиной задержания стали «деньги».

ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин возглавил в 2020 году, а до этого в разное занимал должность начальника ГУ МЧС по Хабаровскому и Камчатскому краям, работал первым заместителем начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России.

Согласно данным из открытых источников, господин Волынкин неоднократно участвовал в спасательных операциях и ликвидациях чрезвычайных ситуаций, таких как последствия атак на Крымском мосту в 2022 и 2023 годах, лесные пожары в Хабаровском крае, авария на химическом предприятии в Китае и другие. Награжден орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Петр Бузлаев