Мантуров: Минпромторг введет маркировку косметики и бытовой химии

Минпромторг планирует расширить перечень товаров, которые подлежат маркировке, и внести в него косметику, бытовую химию и корма для животных. Об этом вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил на совещании президента с кабинетом министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сегодня можно уверенно говорить, что институт маркировки состоялся и она поставлена на поток. Сейчас проходят эксперименты по ее расширению на, в частности, титановую продукцию, на средства реабилитации, на икру. И в ближайших планах распространить инструмент на оптоволокно, электронику, препараты и корма для животных, растительные масла, косметику, бытовую химию и ряд других товарных категорий»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер добавил, что за все годы система маркировки товаров принесла в бюджет 471 млрд руб. новых налоговых поступлений. На данный момент она включает в себя 16 категорий товаров. Количество нелегальных товаров, как сказал Денис Мантуров, в этих отраслях сокращается: доля контрафакта в парфюмерии снизилась на четверть, среди обуви стала меньше на треть, среди шин и покрышек — в два раза.

По словам господина Мантурова, при планировании процесса по расширению перечня товаров с маркировками Минпромторг ориентируется на состояние рынка и готовность производителей к новым правилам. В 2021 году правительство обязало производителей указывать на упаковках знак обращения на рынке (СТР) для товаров, которые не имеют регламента ЕАЭС. Среди них оказались корма для животных и бытовая химия. Бизнес-объединения обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отложить вступление требований по маркировке, так как из-за нее могут начаться перебои с поставками товаров.

На заседании президента с кабмином Денис Мантуров также заявил, что Минпромторг и Минцифры прорабатывают включение приложения «Честный знак» в число обязательных для предустановки на смартфоны. «Этот своего рода инструмент общественного контроля должен быть под рукой у всех россиян. Скачать его можно бесплатно в магазинах приложений. Кроме того, этим летом сканер "Честного знака" добавлен в сервис "Госуслуги". И мы сейчас работаем с Минцифры над включением приложения в перечень программ для обязательной предустановки на все телефоны, ввозимые в Россию»,— сообщил вице-премьер (цитата по ТАСС).

Минпромторг с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года проводит всероссийский эксперимент по контролю за безопасностью товаров через систему маркировок «Честный знак». Необходимость усиления контроля в правительстве объяснили тем, что наличие разрешительных документов не гарантирует безопасности продукции.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Товарам добавят индивидуальности».

Петр Бузлаев