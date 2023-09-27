Мал банк, да дорог

Бизнес переводит расчеты в небольшие банки. В «Эксперт РА» отмечают мощный рост оборота платежей в организациях за пределами топ-10. Выводы аналитиков приводит РБК. Причем отношение клиентских операций к общим активам оказалось больше, чем в сегменте крупнейших банков. И такая ситуация сложилась впервые.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чем это можно объяснить? И не помешает ли укрупнение банков развитию рынка? На эти вопросы “Ъ FM” ответил независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «К лету прошлого года стало понятно, что санкции против российских банков, можно сказать, секторальные. Стало ясно, что нужны кредитные организации, которые не отключены от SWIFT, которые имеют корреспондентские отношения с банками за границей и не попали под ограничения.

"Райффайзен" стал крупнейшей организацией внешнеэкономических расчетов, но более мелкие компании и многие частные клиенты начали это делать через банки гораздо меньшие по активам, но которые сохранили возможность проводить переводы без санкций.

И вот поэтому укрупнение кредитных организаций недальновидно. Но каких-то заявлений о таких сделках мы не видим. России важно сохранять разные каналы расчетов — государству невыгодно дееспособные банки из второго, третьего десятка и даже из первой сотни каким-то образом присоединять к организациям под санкциями».

В то же время операции внутри страны, как правило, по-прежнему проводят через крупнейшие российские банки. А международным платежам могут помешать новые санкции — небольшие организации от них тоже не застрахованы, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«На примере других стран — Ирана, Северной Кореи — можно сказать, что даже мелкие банки периодически попадают в поле зрения органов, накладывающих санкции.

Если исходить из того, что ограничения в принципе нацелены на то, чтобы сделать невыносимой жизнь или внешнеэкономическую деятельность, то вполне логично, что клиенты начинают переориентироваться на эти некрупные организации, которые потом, набрав определенный масштаб, попадают в сферу интересов санкционных органов других стран.

Что касается возможных оснований для введения против них ограничений, тут у органов много свободы усмотрения. Они же сами определяют значение, которое тот или иной банк играет в экономике. Когда они говорят о существенной роли, это все-таки оценочные суждения, это может быть и 1%, и меньше 1%. Санкции могут вводить против множества мелких кредитных организаций. И им в данной ситуации тяжелее, поскольку они менее искушенные, что ли, в том, как все это оспаривать, отменять. Они менее подготовлены».

В «Эксперт РА» также ожидают, что банковский сектор по итогам года получит рекордную прибыль — около 3 трлн руб. В первом полугодии кредитные организации уже заработали больше 1,5 трлн руб.

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Илья Сизов