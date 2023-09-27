Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мал банк, да дорог

Почему предприниматели переходят в некрупные кредитные организации

Бизнес переводит расчеты в небольшие банки. В «Эксперт РА» отмечают мощный рост оборота платежей в организациях за пределами топ-10. Выводы аналитиков приводит РБК. Причем отношение клиентских операций к общим активам оказалось больше, чем в сегменте крупнейших банков. И такая ситуация сложилась впервые.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чем это можно объяснить? И не помешает ли укрупнение банков развитию рынка? На эти вопросы “Ъ FM” ответил независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «К лету прошлого года стало понятно, что санкции против российских банков, можно сказать, секторальные. Стало ясно, что нужны кредитные организации, которые не отключены от SWIFT, которые имеют корреспондентские отношения с банками за границей и не попали под ограничения.

Почему падают объемы расчетов по бизнес-картам

"Райффайзен" стал крупнейшей организацией внешнеэкономических расчетов, но более мелкие компании и многие частные клиенты начали это делать через банки гораздо меньшие по активам, но которые сохранили возможность проводить переводы без санкций.

И вот поэтому укрупнение кредитных организаций недальновидно. Но каких-то заявлений о таких сделках мы не видим. России важно сохранять разные каналы расчетов — государству невыгодно дееспособные банки из второго, третьего десятка и даже из первой сотни каким-то образом присоединять к организациям под санкциями».

В то же время операции внутри страны, как правило, по-прежнему проводят через крупнейшие российские банки. А международным платежам могут помешать новые санкции — небольшие организации от них тоже не застрахованы, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«На примере других стран — Ирана, Северной Кореи — можно сказать, что даже мелкие банки периодически попадают в поле зрения органов, накладывающих санкции.

Если исходить из того, что ограничения в принципе нацелены на то, чтобы сделать невыносимой жизнь или внешнеэкономическую деятельность, то вполне логично, что клиенты начинают переориентироваться на эти некрупные организации, которые потом, набрав определенный масштаб, попадают в сферу интересов санкционных органов других стран.

Что касается возможных оснований для введения против них ограничений, тут у органов много свободы усмотрения. Они же сами определяют значение, которое тот или иной банк играет в экономике. Когда они говорят о существенной роли, это все-таки оценочные суждения, это может быть и 1%, и меньше 1%. Санкции могут вводить против множества мелких кредитных организаций. И им в данной ситуации тяжелее, поскольку они менее искушенные, что ли, в том, как все это оспаривать, отменять. Они менее подготовлены».

В «Эксперт РА» также ожидают, что банковский сектор по итогам года получит рекордную прибыль — около 3 трлн руб. В первом полугодии кредитные организации уже заработали больше 1,5 трлн руб.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...