Федеральный девелопер построит ЖК возле Пермь-Сити

Пермская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложение АО СЗ «Кортрос-Пермь» по установлению зоны жилой застройки на территории, ограниченной улицами Энгельса, Углеуральской, Барамзиной и Гатчинской. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на недавнем заседании комиссии, компания попросила дополнить градрегламент зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 подзоной в 25 этажей. На указанной площадке заявитель предложил установить подзоны в 8 и 25 этажей зоны Ц-2. Предложение компании в августе прошло процедуру публичных слушаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Представитель регионального минимущества сообщила, что СЗ «Кортрос-Пермь» приложил к заявлению подписанное со своей стороны соглашение с администрацией Перми о развитии социнфраструктуры. «Также в отношении территории застройщиком разрабатывается документация по планировке территории в рамках развития данного квартала»,— заметили в министерстве.

Земля «Кортрос-Пермь» под возведение жилого комплекса располагается рядом со строящимся зданием краевой музыкальной школы. Также в соседнем квартале девелопер UDS строит ЖК «Ньютон». О намерениях «Кортрос-Пермь» возвести жилье в указанной территории стало известно в начале июня. Девелопер планирует разместить там 35,6 тыс. кв. м жилья и 2,7 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. В соответствии с соглашением о развитии социнфраструктуры компания перечислит в городской бюджет взнос более 110 млн руб. Выйти на строительно-монтажные работы по этому проекту «Кортрос-Пермь» рассчитывает в IV квартале 2023 года.