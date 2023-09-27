Кассация подтвердила отмену выплаты 238 млн рублей с ВАСО в пользу «РВК-Воронеж»

Апелляционный суд Центрального округа оставил в силе решение Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда об отмене взыскания 238 млн руб. с воронежского авиазавода (филиал ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина») за неучтенное водопотребление в пользу «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал»). Жалобу в кассацию направляла ресурсоснабжающая организация, следует из документации.

Спор компаний длился с 2019 года. Изначально сумма иска «РВК-Воронеж» к тогда еще ПАО «ВАСО» (правопредшественник ПАО «Ил» в этом деле) составляла 248,1 млн руб., впоследствии была уточнена до 237,6 млн руб. в соответствии со сроком исковой давности.

По мнению «РВК-Воронеж», задолженность авиазавода сформировалась из-за якобы незаконного водопотребления через водопроводный ввод диаметром 250 мм с улицы Полины Осипенко в период с 2016 по 2019 год. Учет воды по этому вводу не осуществлялся и поэтому был рассчитан истцом в соответствии с правилами коммерческого учета воды — как если бы потребление шло круглосуточно полным сечением трубы при скорости движения воды 1,2 м/с.

В прошлом году арбитражный суд Воронежской области встал на сторону «РВК-Воронеж», сославшись на то, что ответчик был обязан обеспечивать учет воды и предотвратить безучетное потребление, которое могло иметь место из-за отсутствия пломбы на запорной арматуре.

ПАО «Ил» обжаловало это решение. По мнению компании, суд первой инстанции «не оценил надлежащим образом» доводы ответчика о непригодности задвижки запорной арматуры, а также об отсутствии фактического потребления. Были проведены две судебные экспертизы, выводы которых, по мнению ПАО «Ил», противоречат друг другу. В частности, один из экспертов утверждал, что предприятие не имело возможности использования спорного водопровода, а другой — что имело. Несмотря на это, суд первой инстанции отклонил ходатайство о назначении дополнительной экспертизы для устранения противоречий.

В итоге экспертизу провели в суде апелляционной инстанции. В ее ходе было установлено, что задвижка в колодце находится в неработоспособном состоянии и не открывалась по меньшей мере с 2012 года. Также суд поддержал доводы ПАО «Ил» о том, что обеспечение прибором учета воды этого ввода находится в зоне ответственности поставщика воды, а не абонента. Апелляция пришла к выводу, что в рамках дела нет достоверных доказательств недобросовестного поведения ответчика и безучетного потребления им коммунального ресурса, и встала на сторону авиазавода.

Подробнее об этом споре — в материале «Ъ-Черноземье» «Потребления скорее нет».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте