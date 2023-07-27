Потребления скорее нет

Воронежский авиазавод (филиал ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина») не должен будет платить 238 млн руб. ООО «РВК-Воронеж» (актив «Росводоканала») за неучтенное водопотребление, так как его факт не доказан. Соответствующее решение приняла апелляционная инстанция, отменив решение арбитражного суда Воронежской области. Экспертиза показала, что задвижка запорной арматуры на спорной трубе не открывалась как минимум с 2012 года. Юристы считают, что шансы «РВК-Воронеж» оспорить решение в кассации невелики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежскому авиазаводу не придется выплачивать более 230 млн рублей «Росводоканалу» за спорные ресурсы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежскому авиазаводу не придется выплачивать более 230 млн рублей «Росводоканалу» за спорные ресурсы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

19-й арбитражный апелляционный суд отменил решение арбитражного суда Воронежской области, которым с воронежского авиазавода в пользу ООО «РВК-Воронеж» было взыскано 237,6 млн руб. за бездоговорное потребление воды. Таким образом, апелляционная инстанция отказала в удовлетворении требований ООО «РВК-Воронеж», встав на сторону ответчика.

«По нашим оценкам, сумма иска в 7,5 раза превышала стоимость всего водопотребления предприятия за три года. Факт водозабора через водоснабжающую трубу на территории предприятия не подтвержден ни одной из экспертиз,— отметили в ПАО "Ил".— Эта труба не использовалась в технологическом процессе предприятия и была установлена в 60-х годах прошлого века. Наши аргументы были услышаны судом». В РВК отказались от комментариев.

Спор компаний длится с 2019 года. Изначально сумма иска «РВК-Воронеж» к тогда еще ПАО «ВАСО» (правопредшественник ПАО «Ил» в этом деле) составляла 248,1 млн руб., впоследствии была уточнена до 237,6 млн руб. в соответствии со сроком исковой давности. По мнению «РВК-Воронеж», задолженность авиазавода сформировалась из-за якобы незаконного водопотребления через водопроводный ввод диаметром 250 мм с улицы Полины Осипенко в период с 2016 по 2019 год. Учет воды по этому вводу не осуществлялся и поэтому был рассчитан истцом в соответствии с правилами коммерческого учета воды — как если бы потребление шло круглосуточно полным сечением трубы при скорости движения воды 1,2 м/с. В прошлом году арбитражный суд Воронежской области встал на сторону «РВК-Воронеж», сославшись на то, что ответчик был обязан обеспечивать учет воды и предотвратить безучетное потребление, которое могло иметь место в отсутствие пломбы на запорной арматуре.

ПАО «Ил» обжаловало это решение. По мнению компании, суд первой инстанции «не оценил надлежащим образом» доводы ответчика о непригодности задвижки запорной арматуры, а также об отсутствии фактического потребления. Были проведены две судебные экспертизы, выводы которых, по мнению ПАО «Ил», противоречат друг другу. В частности, один из экспертов утверждал, что предприятие не имело возможности использования спорного водопровода, а другой — что имело. Несмотря на это, суд первой инстанции отклонил ходатайство ПАО «Ил» о назначении дополнительной экспертизы для устранения противоречий.

В итоге экспертизу провели в суде апелляционной инстанции. В ее ходе было установлено, что задвижка в колодце находится в неработоспособном состоянии и не открывалась по меньшей мере с 2012 года. Также суд поддержал доводы ПАО «Ил» о том, что обеспечение прибором учета воды этого ввода находится в зоне ответственности поставщика воды, а не абонента. В итоге апелляция пришла к выводу, что в рамках дела нет достоверных доказательств недобросовестного поведения ответчика и безучетного потребления им коммунального ресурса.

Представители ООО «РВК-Воронеж» против доводов апелляционной жалобы возражали, считая выводы судебной экспертизы, проведенной в ходе рассмотрения апелляционной жалобы, недостоверными.

Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников «приветствует такое решение апелляции»: «Суды долгое время придерживались формального подхода по внедоговорному потреблению — есть труба и нет прибора учета, значит, идет постоянное потребление. Это уже не первое дело, где суд становится на сторону абонента и принимает во внимание, была ли у абонента возможность принимать энергоресурсы с учетом фактического состояния трубы, задвижек и запорных механизмов, состояния электрощитка (по электроэнергии) и наличия следов несанкционированного подключения и использования энергоресурсов».

Шансы на оспаривание постановления в кассации невелики, считает руководитель Центра корпоративных решений Михаил Рябых. «Экспертиза подтвердила, что фактическое потребление воды ответчиком не осуществлялось, и доказать обратное "РВК-Воронеж" не удалось. Суд отдельно подчеркнул, что бремя доказывания всех обстоятельств, подтверждающих надлежащий характер проведения проверки, возлагается именно на профессионального участника рассматриваемых отношений — ООО "РВК-Воронеж", которое должно было устранить любые разумные сомнения при проведении проверки и фиксации ее результатов в соответствующих актах»,— подчеркнул господин Рябых.

Мария Старикова