В полях вырос спрос

Несмотря на значительный рост цен на агротехнику, в первой половине 2023 года

на юге России спрос на приобретение в лизинг техники и оборудования для АПК вырос в среднем на 50%, по сравнению с прошлогодними январем-июнем. Модернизация машинно-тракторных парков в преддверии сбора урожая и осенних полевых работ по-прежнему происходит при господдержке. Перспективы этого рынка ключевые игроки и эксперты видят в увеличении спроса на сельхозмашины совместных предприятий, замещении импорта западной техники за счет поставок

из дружественных стран и расширении ассортимента машин и оборудования

для различных секторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2023 году Минпромторг России ввел субсидирование лизинговых контрактов. Эта мера господдержки позволяет аграриям получать скидку 10% на аванс при покупке техники

Фото: Николай Хижняк В 2023 году Минпромторг России ввел субсидирование лизинговых контрактов. Эта мера господдержки позволяет аграриям получать скидку 10% на аванс при покупке техники

Фото: Николай Хижняк

По данным агентства «Эксперт РА», за первые шесть месяцев 2023 года на отечественном рынке лизинговых услуг прирост нового бизнеса составил 94% и достиг почти 1,5 трлн руб. Совокупный лизинговый портфель увеличился на 18%, до 7,2 трлн руб. Основная часть клиентов, обеспечивающих прирост нового бизнеса, это — малые и средние предприятия. На них приходится 60% общего объема финансирования в рамках новых договоров. Напомним, новый бизнес — это стоимость имущества, реализованного по новым договорам лизинга без учета НДС и надбавок. При этом в целом по России сельхозтехника и скот в цене выросли на 27% — до 55 млрд руб. Выводы аналитики агентства сделали по результатам анкетирования представителей лизинговых компаний РФ.

В беседе с BG представители игроков рынка, работающих на юге России, отметили положительную динамику именно в сегменте техники и оборудования для АПК. Так, по словам заместителя генерального директора АО «Росагролизинг» Татьяны Антиповой, за первые шесть месяцев 2023 года объем нового бизнеса компании в целом по стране вырос с 22,6 млрд руб. до 32,5 млрд руб. — на 44% больше, чем в январе-июне 2022 года. «При этом в Южном федеральном округе рост составил 55%: с 4,2 млрд руб. до 6,5 млрд руб., — уточнила госпожа Антипова. — Доля ЮФО в общем объеме нового бизнеса компании в первой половине текущего года выросла с 18,6% до 20%».

Региональный директор по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам компании «Интерлизинг» Игорь Тисленко рассказал, что в первом полугодии новый бизнес в сегменте сельхозтехники и оборудования для переработки сельхозпродукции показал существенную положительную динамику. «Прирост — более 100%», — уточнил господин Тисленко, но абсолютные цифры не стал приводить.

По словам директора департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг» Ольги Кирилловой, за первые шесть месяцев 2023 года юго-западный филиал компании передал в лизинг сельхозтехнику на 1,6 млрд руб. Это почти на 80% больше показателей годом ранее. «Общий объем нового бизнеса компании по ЮФО за первую половину 2023 года составил 12,2 млрд руб.», — уточнила госпожа Кириллова.

В качестве одной из причин роста участники рынка назвали потребность аграриев в модернизации парков техники в преддверии весенней посевной и летней уборочной кампаний. «Высоким спросом у аграриев ЮФО в первой половине 2023 года пользовались бороны, плуги, посевные агрегаты, самоходные опрыскиватели и разбрасыватели (удобрений), — рассказала Татьяна Антипова. — На указанные почвообрабатывающее оборудование и сельхозмашины приходится 66% договоров в количественном выражении и 42% — в денежном. Доля тракторов, комбайнов и другой самоходной техники значительно меньше: 18% в единицах и 48% в деньгах».

По словам Игоря Тисленко, в их компании основной объем продаж в 2023 году приходился на тракторы и комбайны, которые аграрии юга планировали задействовать в предстоящих полевых работах.

Гендиректор компании «Росбанк Лизинг» Гурам Кудрявцев сообщил, что они в текущем году финансировали приобретение тракторов, свеклоуборочных комбайнов, валкообразователей. «Это — традиционно востребованные аграриями виды техники», — подчеркнул топ-менеджер.

Рынок силен господдержкой

Вторая причина, по мнению ключевых игроков, это — развитая система государственной поддержки, позволяющей хозяйствам проводить техперевооружение с оптимальными затратами. В конце прошлого года правительство России докапитализировало «Росагролизинг» на 10 млрд руб. Назначение этих средств — продолжение действия программ льготного лизинга. В августе 2023 года на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о новых мерах, направленных на упрощение процедуры приобретение сельхозпредприятиями техники и оборудования. «Подписано постановление, которое дает аграриям возможность активнее участвовать в программах “Росагролизинга”. Еще одно решение касается тех сельхозпроизводителей, которые ранее заключили договоры льготного лизинга. (Эти аграрии) смогут реструктуризировать свои платежи. Такой подход поможет снизить финансовую нагрузку на хозяйства», — подчеркнул глава федерального правительства.

В пресс-службе компании «Европлан» отметили, что программы господдержки лизинга сельскохозяйственной техники позволяют предприятиям экономить до 10% от ее стоимости. Игорь Тисленко заметил, что наиболее популярна у аграриев «Программа 1432», которая действует с 2013 года и позволяет получить скидку 10-15% на приобретение новой сельхозтехники, и часто является для малых и средних хозяйств единственной возможностью обновить машинно-тракторные парки. По сути, это госпрограмма субсидирования отечественных сельхозмашиностроителей, работающих на рынке не менее трех лет, с полным производственным циклом, развитой дилерской и сервисной сетью: эти «точки» должны быть как минимум в 40 регионах России.

Еще среди южных аграриев востребован такой вид государственной поддержки, как субсидирование лизинговых контрактов. Его Минпромторг России ввел в 2023 году. Эта мера позволяет сельхозпроизводителям получать скидку 10% на аванс при покупке агромашин. «В “Интерлизинге” основной объем таких субсидий пришелся на покупку техники завода “Ростсельмаш”», — уточнил господин Тисленко.

Татьяна Антипова пояснила, что сейчас действуют несколько финансовых инструментов господдержки для приобретения в лизинг сельхозмашин. «Среди таких инструментов, в частности, льготный лизинг, который осуществляется через АО “Росагролизинг” с 2019 года в рамках постановления правительства №1135, — напомнила госпожа Антипова. — Всего наша компания реализует шесть видов государственной поддержки. В целом по России, благодаря льготным условиям, аграрии в 2021-2022 годах сэкономили почти 13 млрд руб.: в среднем на одного клиента экономия составила 3 млн руб.».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К перспективным направления развития рынка его участники отнесли лизинг техники для транспортировки зерна и оборудования для хранения сельхозпродукции

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ К перспективным направления развития рынка его участники отнесли лизинг техники для транспортировки зерна и оборудования для хранения сельхозпродукции

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Помимо федеральных, в регионах юга действуют и региональные меры поддержки лизинга сельхозтехники. Самые популярные из них — субсидии на оплату первоначального взноса при приобретении техники и оборудования для агропрома. Размер таких субсидий, в зависимости от субъекта РФ, варьируется от 15% до 30%.

«В текущем году из областного бюджета на возмещение затрат по покупке сельхозмашин выделено 518,5 млн руб. Это помогло местным аграриям купить 70 комбайнов, 63 тракторов и 397 единиц иной техники, — сообщил заместитель губернатора, министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский на проходившем недавно выездном совещании по осенним полевым работам. — Кроме того, в результате перераспределения бюджетных ассигнований на данное направление дополнительно выделено почти 62 млн рублей, и приобретение техники продолжается».

Цены не повлияли

Еще один тренд, который отметили опрошенные BG участники рынка, подорожание техники для АПК, которое началось в прошлом году и продолжилось в текущем. По словам Татьяны Антиповой, на некоторые виды сельхозмашин цены выросли в полтора-два раза. Причин несколько: подорожание металла, энергоносителей, комплектующих и стоимости работ, что сказалось на себестоимости тракторов, комбайнов и прочих машин, выпускаемых в том числе и отечественными заводами. Из-за роста валютного курса в нашей стране подорожали сырье и материалы, необходимые для производства любой продукции, в том числе и машиностроительной. «Если несколько лет назад можно было купить комбайн за 8 млн руб., то сейчас он стоит уже 16 млн руб., — заметила госпожа Антипова. — Почти похожая ситуация с тракторами: те, что ранее стоили 9 млн руб., сейчас продаются по 16 млн руб. Однако заключенные с поставщиками (техники) соглашения позволяют нам снижать или фиксировать цены на некоторые виды машин и оборудования. Кроме того, мы проводим маркетинговые акции, которые позволяют нивелировать рост цен, создавать для аграриев льготные условия приобретение техники».

По оценкам Гурама Кудрявцева, за последний год стоимость сельхозмашин и оборудования выросла в южных регионах как минимум на 30%. «Появляются новые бренды, есть предложения по параллельному импорту. Однако все это существенно подрожало, и значительно выросли сроки поставки», — отметил эксперт. Игорь Тисленко заметил, что основную часть отечественного рынка сельхозмашин занимают российские и белорусские производители, но волатильность доллара или евро на деятельность этих заводов слабо влияет, уверен эксперт. «Стоимость отечественных и белорусских сельхозмашин растет, но рост этот — незначительный, а в пределах 10% в год, — сказал господин Тисленко. — Покупка импортной техники (в том числе из дружественных стран), стоимость которой номинирована в иностранной валюте, для большинства клиентов пока малоинтересна: цена на такой импорт меняется в процессе поставки, а это усложняет для аграриев процесс прогнозирования затрат».

По словам Ольги Кирилловой, основной объем продаж сельхозтехники на юге России приходится на «Ростсельмаш» и Минский тракторный завод (МТЗ). Всего за первое полугодие эти предприятия, по разным каналам, реализовали в ЮФО продукции на 1,8 млрд руб. и 1,1 млрд руб., соответственно. «Мы в первой половине 2023 года передали клиентам в лизинг техники МТЗ и “Ростельмаш”в три и четыре раза больше, чем годом ранее», — уточнила госпожа Кириллова.

По данным ассоциации «Росспецмаш», по итогам первого полугодия объем производства сельскохозяйственной техники вырос в России в стоимостном выражении на 17,2%, по сравнению с январем-июнем 2022 года и достиг146 млрд руб. При этом поставки отечественных агромашин на внутренний рынок увеличились на 8,7%, до 124,4 млрд руб. Количество выпущенных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов увеличилось на 32,6% и 38,8% и составило, соответственно, 3171 и 204 единицы. «По остальным видам техники этот показатель сократился, — признали в ассоциации. — Сильнее всего уменьшилось производство борон — с 3662 до 2623 единиц (на 28,4%) и сеялок — с 3768 до 2759 единиц (на 27,1%). Выпуск тракторов сократился незначительно — на 3,8%, с 2981 до 2868 единиц».

По наблюдениям Татьяны Антиповой, отечественные заводы наращивают объемы производства любой востребованной на селе техники — самоходной, прицепной, навесной. «Большую часть потребности аграриев отечественные и белорусские машиностроители закрывают, — уверена эксперт. — В России сейчас наблюдается не только рост объемов производства на существующих мощностях, но и вводятся в эксплуатацию новые площадки. Один из последних примеров — создание совместного российско-белорусского производства по выпуску зерноуборочных комбайнов в Тамбовской области (речь о СП местной компании “Титан” с заводом “Гомсельмаша”, — BG)».

В пресс-службе компании «Европлан» также отметили, что спрос на такую технику стимулируют государственные программы льготного лизинга, о которых говорилось выше.

По мнению Игоря Тисленко, отечественные поставщики сельскохозяйственной техники способны удовлетворить растущий спрос. Поэтому лизинговые компании прежде всего усиливают партнерства с российскими и белорусскими заводами, техника которых традиционно воспринимается аграриями как отечественная.

С другой стороны, в условиях ухода с российского рынка европейских и американских поставщиков после начала специальной военной операции и последовавших за этим западных санкций лизинговые компании стали искать возможности замещения такого импорта в дружественных странах. «Это делается для того, чтобы предоставить российским аграриям возможность выбора сельхозмашин и сохранить широкую номенклатуру техники, — пояснила Татьяна Антипова. — Например, наша компания развивает партнерские отношения с производителями из Китая, Индии, Турции, Ирана. С некоторыми из них уже заключили договоры на поставки».

От комбайнов к беспилотникам, вагонам и кораблям

В ходе августовского оперативного совещания в правительстве Михаил Мишустин также заявил, что развитие лизинга для предприятий агропромышленного комплекса предусматривает расширение номенклатуры техники и оборудования, которую можно будет приобретать на льготных условиях. «Это не только тракторы или комбайны, но и другой автотранспорт, включая прицепы и железнодорожные вагоны, что позволит уменьшить потери при доставке сырья и продовольствия, а также нарастить объемы грузоперевозок», — объяснил премьер-министр.

Участники южного рынка это одобрили. По словам Игоря Тисленко, в ближайший год на рынке лизинга техники для АПК сохранится высокий спрос на тракторы и комбайны. «Однако на фоне роста урожайности и необходимости увеличения площадей для хранения готовой сельхозпродукции возможно повышение интереса погрузчикам, сушилкам, силосам, элеваторам и другому оборудованию для хранения зерна», — предположил эксперт.

Татьяна Антипова среди наиболее перспективных направлений назвала электромобили и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), спрос на которые стал расти еще в 2021-м и начале 2022 годов. «Сейчас в большинстве регионов России, в том числе в Ростовской области и Краснодарском крае, полеты БПЛА запрещены (в целях безопасности, из-за СВО на Украине, — BG). Развитие этого сегмента стоит рассматривать в перспективе, когда ограничения будут сняты», — уверена госпожа Антипова. Она добавила, что в ближайшем будущем агродроны и квадрокоптеры могут стать заменой сельхозавиации и дать отрасли мощный импульс для эффективного развития. Так директор департамента промышленных решений компании Skymec Антон Ларсен в беседе с BG пояснил, что наибольшим спросом среди аграриев пользуются бикоптер V40 и квадрокоптер P40. «Главная особенность этих сельскохозяйственных беспилотников — использование искусственного интеллекта при проведении картографирования и опрыскивания полей: автономное управление позволяет обрабатывать территорию в труднодоступных местах», — отметил эксперт.

По словам Татьяны Антиповой, еще один перспективный сегмент — поставка железнодорожных вагонов. «Правда, рынок этот сложный, но внутренние потребности в логистике растут. Мы внимательно изучаем данную нишу, поскольку по железным дорогам перевозится много сельхозпродукции, в том числе и на экспорт», — пояснила госпожа Антипова.

Кроме того, «Росагролизинг» начал разрабатывать документацию на строительство балкеров океанского плавания на 40 тыс. т и 60 тыс. т, которые позволят решить логистические задачи, связанные с фрахтом иностранных судов под вывоз зерна на экспорт. Об этом генеральный директор компании Павел Косов рассказал в конце мая 2023 года на пленарном заседании в ходе Всероссийского зернового форума. В следующем году планируются строительные работы. «Сейчас компания преимущественно финансирует розничный сегмент малого и среднего бизнеса, приобретая технику средней стоимостью 7 млн руб. за одну единицу. Предварительная стоимость одного балкера оценивается в 5 млрд руб., поэтому для того, чтобы удовлетворить потребность в судах в полном объеме, “Росагролизинг” начал разработку инфраструктурного инвестиционного проекта», — сообщила пресс-служба компании.

Михаил Осколов