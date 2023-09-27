Около 100 тысяч бутылок алкоголя в Краснодаре выставили на торги

Имущество краснодарского дистрибьютера ООО «Дарлинг» — около 100 тыс. бутылок алкоголя — выставили на торги за 12,9 млн руб. Данные об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Всего на торги выставлено шесть лотов, в перечне значатся вина (из Грузии и Крыма), коньяк, шампанское, медовуха, водка. Общее количество бутылок составляет около 100 тыс.

Торги назначены на 8 ноября 2023 года, задаток — 20%.

Также на продажу выставлены пять автофургонов ООО «Дарлинг» общей стоимостью в 926,7 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дарлинг» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Учредители — Валерий и Александр Дробахины. Уставный капитал — 10 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта.

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) ввел конкурсное производство в отношении ООО «Дарлинг» в марте текущего года. С заявлением о признании «Дарлинга» несостоятельным в АСКК обратился предприниматель Александр Никитенко. По результатам процедуры наблюдения было выяснено, что должник имеет задолженность перед кредиторами на общую сумму 154,75 млн руб.

Тат Гаспарян

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