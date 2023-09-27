Семейный кодекс способствует увеличению судебных споров о разделе имущества

По данным Росстата, ежегодно в России распадается более 600 тыс. семей. Многие разводы при этом сопровождаются разделом общего имущества супругов в судебном порядке. Каждый третий судебный процесс осложняется тем, что один из супругов оспаривает договоры по продаже или дарению общего имущества, которые заключил второй супруг. Партнер агентства практикующих юристов «Правильное право» Тимур Якупов рассуждает на тему, как супругам обезопасить совместное имущество в случае развода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шальков Фото: Андрей Шальков

Сегодня закон считает, что супруг, не участвующий в сделке, автоматически дает второму супругу свое согласие на продажу или дарение транспортных средств, купленных в период брака.

Если это не так и согласия не было, то можно обратиться в суд и требовать признания заключенных сделок недействительными. Но на деле это совсем не просто.

Закон ставит супругов в неравное положение, нарушая принцип состязательности сторон.

Суды постоянно рассматривают дела, в которых один из супругов обращается с требованием разделить имущество, которое уже не подлежит разделу, потому что продано или подарено вторым супругом. Такой вот неприятный сюрприз. В итоге приходится уточнять иск и пытаться доказать, что сделки недействительны.

Так происходит в основном потому, что один из супругов, прогнозируя развод, пытается избавиться от общего имущества, чтобы не делить его.

Такое поведение является недобросовестным, но доказать это очень сложно.

За такими сделками постоянно кроется «гражданский сговор», так как покупатель-одаряемый активно занимает сторону продавца-дарителя, утверждая, что его жена или муж знали или даже сами предлагали совершить сделку.

Получается, что недобросовестное поведение ставит одну сторону в более привлекательное процессуальное положение, поскольку обязанность по доказыванию недействительности сделки возлагается как раз на другую сторону.

В регионах России суды по-разному подходят к рассмотрению таких дел. Особенно наглядно это проявляется в первой инстанции – там, где начинается спор. В Башкирии суды неохотно признают такие сделки недействительными, в результате чего проданное или подаренное имущество не делится ими между супругами.

Споры о недействительности сделок вынуждают суды проводить дополнительную работу, из-за которой рассмотрение дела затягивается. Суды направляют запросы, ждут ответы на них, исследуют новые материалы, откладывают судебные процессы, предоставляют время для уточнения иска, подготовки возражений. На этом этапе суды неизбежно совершают ошибки, которые потом участники процесса используют для обжалования судебных решений в апелляционной инстанции. В итоге вступление решения в законную силу откладывается до рассмотрения жалобы вышестоящим судом.

Помимо этого, положение закона о том, что один из супругов заведомо согласен со сделками, совершаемыми другим супругом, повышает риск того, что будут заключены договоры, противоречащие интересам семьи. Речь идет о ситуациях, когда люди, страдающие от различных зависимостей (алкоголики, игроманы), заключают невыгодные или необдуманные сделки. После подписания договора остается разводить руками и вспоминать поговорку «после драки кулаками не машут».

Описанную проблему можно решить путем изменения закона: отказаться от презумпции согласия супругов и закрепить правило, что любые договоры по продаже или дарению общих транспортных средств должны подписываться обоими супругами.

Это упростит бракоразводный процесс и снизит нагрузку на суды.