Замглавы курского минприроды Андрей Белоусов возглавил Рыльский район

Заместитель министра природный ресурсов Курской области Андрей Белоусов избран главой администрации Рыльского района. Об этом сообщили в местной администрации.

Накануне выборов участники партийной конференции рыльского отделения «Единой России» (ЕР) единогласно поддержали кандидатуру Андрея Белоусова на должность главы Рыльского района.

По данным газеты «Рыльские будни», на конкурс по отбору кандидатов заявились три человека. Из них комиссия выдвинула Андрея Белоусова и Дмитрий Дерюгин. За господина Белоусова депутаты проголосовали единогласно.

На это посту Андрей Белоусов сменил Андрея Лисмана, который по собственному желанию досрочно сложил полномочия в начале сентября, после проведения выборов. Господин Лисман свое решение объяснил тем, что уже возглавлял муниципалитет десять лет — два срока. Он остался руководителем местного отделения ЕР.

Об итогах выборов в представительные органы в регионах читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Единая Россия" себе на думе».

Иван Недокопов

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